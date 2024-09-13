Kısa Film Festivali 25 yaşına girdi

BirGün EGE

Bu yıl 11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi. 110 farklı ülkeden toplam 4225 film Altın Kedi Ödülleri için festivale başvuruda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl 25’inci kez İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan İzmir Film Lab için başvuru süreci başladı.

Kurmaca kategorisinde ulusal projeler ve İzmir projelerinin ayrı kategorilerde değerlendirileceği İzmir Film Lab bu yıl da yapılacak profesyonel eğitimler ile genç sinemacılara katkı sağlayacak.

Ayrıca düzenlendiği yıldan itibaren sürdürülebilir film üretimi üzerine etkinlikler gerçekleştiren İzmir Film Lab bu yıl da yeşil film üretimi konusunda kısa filmcilere bilgiler sağlayarak sürdürülebilir film üretimi konusunda farkındalık yaratmaya devam edecek. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2024.

Türkiye’nin aralıksız olarak devam eden en uzun soluklu kısa film yolculuğu olan festival bu yıl da programı ve gerçekleştirdiği online gösterim ve etkinlikler ile sadece İzmir’den değil tüm Türkiye’den takip edilebilecek.

Akademi Ödülleri’nin belirlediği kriterlere uygun olarak değerlendirildiği ve ödül alan filmlerin Oscar Ödülleri için başvuru yapabildiği, uluslararası alanda gerçekleştirilen 162 festival arasında yer alan İzmir Kısa Film Festivali özellikle bu yıl uluslararası alanda gerçekleştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’den kısa filmlerin uluslararası dolaşımlarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu yıl Oberhausen (Almanya) ve In The Palace (Bulgaristan) festivallerinde tanıtım faaliyetleri ve işbirlikleri gerçekleştirildi.