Kısa Film Festivali jürisi belirlendi

BirGün EGE

Bu sene 3-9 Kasım arasında 26’ıncı kez sinemaseverlerle buluşacak olan İzmir Kısa Film Festivali’nin jürisi belli oldu. Festivalde toplam 4 dalda ödül verilecek. Bu yıl 26’ncı kez gerçekleştirilecek olan İzmir Kısa Film Festivali’nde yarışma filmlerini değerlendirecek jüri belli oldu. Yönetmen Selman Nacar başkanlığında oluşturulan jüri Ulusal Kurmaca kategorisinde bulunan 12 kısa filmi değerlendirecek.

Başarılı oyuncu Ganca Vuslateri ve görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil festivalde hem filmleri değerlendirecek hem de sektör tecrübelerini genç sinemacılarla paylaşacaklar. Animasyon ve Belgesel kategorisinde Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, Lighthouse VFX kurucusu Arman Şernaz ve gazeteci Barışkan Ünal bu yıl Türkiye’den Akademi Ödüllerine başvurabilecek olan kısa animasyon filmi seçecekler.

Uluslararası kategoride ise Kosova Sineması’nın başarılı yönetmeni Georgi Unkovski, görüntü yönetmeni Amin Jafari ve yönetmen Shadi Karamroudi filmleri değerlendirecekler. İzmir Kısa Film Festivali Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı Sanat Merkezi, Karaca Sineması ve üniversite gösterimlerinde seyirciyle buluşacak. Tüm gösterimler ücretsiz.