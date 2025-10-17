Kitap, edebiyat ve müzik şöleni

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST - 6. İzmir Kitap Fuarı, 17 - 26 Ekim arasında Kültürpark’ta kapılarını açıyor. Birbirinden değerli yazar, çizer, akademisyen ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak fuar, sadece kitaplarla değil, müzik ve sahne etkinlikleriyle de festival havası yaşatacak. 19 Ekim Pazar günü komedyen Tahsin Hasoğlu, stand-up gösterisiyle fuara neşe katacak. 21 Ekim Salı akşamı ise sevilen rock grubu Duman, Kültürpark Çim Alanda ücretsiz konser verecek.

10 gün boyunca sürecek fuarda, ziyaretçiler, 250’nin üzerinde katılımcı, binlerce kitap, imza günleri, söyleşiler, müzik performansları ve her yaşa özel etkinliklerle dopdolu bir kültür deneyimi yaşayacak.

Fuarın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mehmet Eroğlu olacak. Eroğlu, Dila Taşcı’nın moderatörlüğündeki söyleşide, 18 Ekim günü saat 15.00’te Ahşap Sahne’de edebiyat serüvenini anlatırken saat 16.00’da ise İletişim Yayınları Standı’nda kitaplarını imzalayacak. Bu yılın uluslararası onur konuğu ise çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinden Fransız Fabien Toulmé olacak. Toulmé, 19 Ekim saat 15.00’te Ahşap Sahne’de, Ayşegül Utku Günaydın’ın yöneteceği “Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” söyleşisinde okurlarıyla buluşacak. Toulmé, 18 Ekim’de Deli Dolu Yayınları ve 19 Ekim’de ise Tudem Yayın Grubu stantlarında kitaplarını imzalayacak.

İZKİTAP, bu yıl, İzmir’in kültürel, tarihsel ve gastronomik zenginliklerinin konuşulduğu söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşiler, kentin geçmişten günümüze uzanan hikâyesini, tarihini, kültürünü, gastronomisini ve toplumsal yaşamını yakından tanıma fırsatı sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAPFEST, girişin ücretsiz olması sayesinde her kesimden kitapseveri Kültürpark’ta buluşturacak. Geçen yıllarda yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, bu yıl da kentin kültür yaşamına canlılık katacak ve İzmir’i kitapla, edebiyatla ve müzikle dolu günlere hazırlayacak.

Fuarla eş zamanlı olarak aynı gün açılışı yapılacak 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17 - 19 Ekim arasında düzenlenecek. Festival, “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla Türkiye ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İzmir’de bir araya getirecek. Festivalin direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen üstlenirken onur konuğu ise çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, editör ve senarist Ayfer Tunç olacak.