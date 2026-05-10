Kitap sayısı azalırken düşünce de yoksullaşıyor

Işıl Çalışkan

Ekonomik kriz, kitapla okur arasındaki mesafeyi her geçen gün biraz daha açıyor. Artan kâğıt ve baskı maliyetleri, yükselen fiyatlar ve düşen alım gücü, yayıncılığı uzun süredir zorlayan başlıklar arasında. Okur kitap almak istese de çoğu zaman etiket fiyatına bakıp vazgeçiyor; yayınevleri yeni dosyalar konusunda daha temkinli davranıyor, kitapçılar ise raflardaki kitabın okura ulaşıp ulaşamayacağından emin olamıyor.

Son bandrol verileri bu daralmayı daha görünür hale getirdi. Nisan ayında kitap üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı. 2026’nın ilk dört ayında da düşüş sürdü. 2025’in ilk dört ayında 114 milyon 160 bin 377 olan bandrol rakamı, 2026’nın aynı döneminde 105 milyon 919 bin 450’ye geriledi.

Yayıncılar bu tabloyu geçici bir düşüş olarak görmüyor. Onlara göre mesele yalnızca daha az kitabın basılması değil; yayıncılığın daha az risk alabildiği, yeni yazarların, çeviri kitapların, bağımsız yayınların ve düşünce kitaplarının daha dar bir alana sıkıştığı bir döneme girilmesi. Kitap üretimindeki azalma, zamanla kültürel çeşitliliği ve kamusal tartışma alanını da zayıflatma riski taşıyor.

Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya ile Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kocatürk’e göre bandrol verileri, yayıncılığın ekonomik krizinin ötesinde daha derin bir soruna işaret ediyor. Kitap üretimi azalırken düşüncenin dolaşım alanı daralıyor; okurun kitaba erişimi zorlaştıkça kültürel hayatın kamusal niteliği de zayıflıyor.

Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya’ya göre asıl kaygı, düşüşün artık kalıcı bir daralma eğilimine dönüşmesi: “Beni en çok kaygılandıran, her yıl farklı şekilde kendini gösteren bu düşüşün geçici bir dalgalanma değil, artık kalıcı bir daralma eğilimine işaret ediyor olması. Yani sadece Nisan ayı değil, yayıncılığın genel olarak daha az üretmeye, daha az risk almaya ve daha dar bir alana sıkışmaya başlaması beni kaygılandırıyor.”

Akkaya, daralmanın kitap sayısının yanı sıra, çeşitlilikte de hissedileceğini söylüyor: “Maliyetler aşırı arttığında ve üretim düştüğünde ilk etkilenen şey genellikle ‘ana akım olmayan’ kitaplar oluyor. Deneysel metinler, genç yazarlar, bağımsız yayınlar daha hızlı geri çekiliyor. Bu da uzun vadede kültürel zenginliği zayıflatacak, çok net... Yani asıl kaygı şu: Biz üretim sürecinde bir tek kitap sayısını mı kaybediyoruz, yoksa düşünme alanını çoraklaştıracak, kültürel zenginliği yok edecek bir sonuca doğru mu gidiyoruz?”

SEKTÖR GERÇEK ANLAMDA KÜÇÜLÜYOR

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk de düşüşün tek aya sıkıştırılamayacağını belirtiyor: “Nisan ayı bandrol verilerine baktığımızda, üretim rakamlarındaki yüzde 17’lik düşüş kendi başına aylık üretim bakımından oldukça büyük bir düşüş. Yılın ilk dört ayına toplamda baktığımızda ise, ilk bakışta daha iyi gibi gözükse de aslında tam tersine, kötümser tablo daha net ortaya çıkıyor: 2025’in ilk 4 ayındaki bandrol rakamı 114.160.377 iken, 2026’nın ilk 4 ayında bu rakam 105.919.450’ye düşmüş durumda. Geçen yılın ilk 4 ay toplamını bu yılın ilk 4 ay toplamıyla karşılaştırdığımızda, yaklaşık yüzde 7,78’lik bir küçülme var. Bu çok ciddi bir sorun.”

Kenan Kocatürk - Türkiye Yayıncılar Birliği YKB. ve Uluslararası Yayıncılar Birliği YKÜ.

Kocatürk’e göre eğitim yayınları, gençlik kitapları, inanç yayınları, ithal kitaplar ve yetişkin kültür alanlarının hepsinde düşüş var. En büyük düşüş yüzde 50’yi aşan oranla inanç yayınlarında görülürken, gençlik kitaplarında yüzde 30’a yakın azalma yaşandı.

RAFLARA DAHA AZ YENİ KİTAP GİRİYOR

Kitap üretimindeki düşüş, yayınevlerinin günlük kararlarına da yansıyor. Akkaya, bu tabloyu şöyle anlatıyor: “Bu sayı aslında raflara daha az yeni kitabın girmesi, yayınevlerinin daha seçici davranması ve risk almadan hayatta kalması anlamına geliyor. Günlük hayatta karşılığı şu: Bir dönem aynı anda birçok yeni başlık konuşurken şimdi yayın programlarında daha dikkatli davranıyoruz. Ayda 3-5 adet kitap yayınlamaya çalışanların bir kitap yayınlayabilmesi bile büyük bir başarı benim nezdimde…”

Kocatürk de satış beklentilerinin düşmesinin yayınevlerini çok satanlara yönelttiğini vurguluyor: “Beklenen satışlar olmayınca, stok tutmak gerekiyor, bu ek maliyet yaratıyor ve yayınevleri mecburen çok satanlara yöneliyor, yeni dosyaları kabul etmekte zorlanıyor. Bu düşüşler; bir yayınevinin yıllık kitap sayısında azalmaya gitmesi ve planladığından çok daha az yayın yapması demek; yeni gelen dosyalara çok fazla ilgi gösterilememesi demek; ilk kez eseri yayınlanacak bir yazarın kitabının ertelenmesi demek.”

Elif Akkaya - Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

KÜLTÜREL EŞİTSİZLİK BÜYÜYOR

Kitabın pahalılaşması, toplumun kültürel hayata katılımını da etkiliyor. Akkaya, özellikle orta ve alt gelir gruplarının dışarıda kaldığını söylüyor: “Bu en çok da orta ve alt gelir gruplarının okuma alışkanlığını etkiliyor. Yani mesele sadece ‘az kitap satılması’ değil; kimlerin hangi fikirlere ve kültürel gelişmelere erişebiliyor olması da tartışılması gerekiyor artık. Bu koşullar altında emekçi sınıflar fikri üretim süreçlerinden kopar, kültürel atmosferin dışına itilir. Sanki oraya doğru gidiyoruz… Kültürel eşitsizliğin büyüdüğünü görüyoruz…”

Kocatürk’e göre sektör, ciro artışlarına rağmen reel olarak küçülüyor: “Kitap perakende pazarımızda 2025 yıl sonu itibariyle 2024 yılına göre yıllık yüzde 23,91 büyüme görülüyor. Ancak, TÜİK’in 2025 aralık ayında açıkladığı yıllık yüzde 30,89 enflasyonu göz önüne aldığımızda, pazarda reel olarak yüzde 6,98’lik bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz sektör olarak büyüyen bir pasta değil, küçülen bir pazar içindeyiz.”

Yayıncılara göre çözüm, kitabı kültür politikası meselesi olarak görmekten geçiyor. Akkaya, “Yalnızca sektörü değil, kitabın kamusal niteliğini de korumak zorundayız” diyor.

Kocatürk ise atılması gereken adımları şöyle sıralıyor: “E-ticaretteki yıkıcı indirimler düzenlenmeli, kitabevleri adil bir rekabet ortamına kavuşturulmalı; dijital yayınlardaki yüzde 20 KDV kaldırılmalı; kütüphane bütçeleri artırılmalı, basılı ve dijital korsanlıkla mücadelede daha hızlı ve kalıcı sonuçlar alınmalı; sabit kitap fiyatı uygulaması hayata geçirilmeli. Bunlar yalnızca ticari beklentiler değil; kültür politikası gereklilikleri.”

DRAMATİK BİR ÇÖKÜŞTEN ÇOK, BÜYÜYEMEME SORUNU

Doğan Yayınları Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu:

Genel resim için sadece Nisan ayı verilerine bakmak yanıltıcı olabilir. Nisan ayında üretim sayısı bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 17 düştü. Yılın ilk dört ayının karşılaştırmasına bakarsak bandrol alımındaki düşüş 2024 yılına göre yüzde 12,5 ve 2025 yılına göre ise yüzde 7 oranında. Enflasyonist ortam nedeniyle yayıncıların finansman güçlükleri devam ediyor.

2026 yılının ilk dört ayına baktığımızda ise sektörde dramatik bir çöküşten çok, büyüyememe sorunu görebiliriz. Kültür kitapları pazarında geçen yıla göre küçülmenin aksine yüzde 4 oranında üretim artışı var. Bu tarafta mutlak bir küçülmeden söz etmek doğru olmaz. Ancak Türkiye’nin genç nüfus oranı düşünüldüğünde, beklenildiği ölçüde bir büyümeden söz etmek zor.

Yayıncılar yüksek faiz, uzun tahsilat vadeleri ve artan üretim maliyetleri arasında sıkışmış durumda. İlk baskı adetleri küçülüyor, yeni yazarların şansı azalıyor ve yayıncılar güvenli görülen kitaplara yöneliyor. Bu durum uzun vadede kültürel çeşitliliğin azalması riskini taşıyor.

Doğan Yayınları Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu

Okur ise daha seçici, indirim kampanyalarını bekleyen ve satın alma kararını ertelemeye yöneliyor. Sorun yalnızca kitabın fiyatı değil; genel alım gücündeki daralma. Buna rağmen okuma isteğinin ortadan kalktığını düşünmüyorum.

Sektörün sağlıklı biçimde ayakta kalabilmesi için yayıncılara avantajlı kredi imkânları, kâğıtta KDV muafiyeti gibi destekler nefes aldırıcı olur. Tabii kitabevlerinin de desteklenmesi gerekiyor. Dünyadaki pek çok örnekte görüldüğü gibi, kitabevlerine yönelik kira ve vergi destekleri ya da farklı sübvansiyon modelleri faydalı olabilir. Kütüphane alımlarının artırılması ve sektörün daha şeffaf verilerle okunabilmesi de uzun vadede çok önemli.