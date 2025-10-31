Kitap tutkunları ‘Sessiz Okuma’ için buluştu

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında, kitapseverleri ‘Sessiz Okuma’ etkinliğinde bir araya getirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Silent Book Clup Denizli’ etkinliğine, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Her yaştan kitapseveri buluşturan etkinlikte, 7’den 70’e tüm katılımcılar kitaplarını Cumhuriyet ruhuyla okudu. Kitap okuma etkinliğinin ardından katılımcılar, uzun süre sohbet ederek birbirlerine kitap tavsiyelerinde bulundu. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara kitap hediye edildi.