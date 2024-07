Kıtmir’in şansı

Geçen hafta, Amerikan dincilerinin ünlü sinemacısı Brett Varvel’in yeni filmi gösterime girdi: Disciples in the Moonlight (Ayışığında Havariler). Bu film de tüm dinsel anlatıların estetiği sorunlarını barındırıyor, ama ilginç bir konusu var: ABD’de, nasıl bir iktidar baştaysa artık, İncil yasaklanmış! Başkan ve devlet görevlileri her fırsatta televizyona çıkıp İncil adlı bu kitabın nasıl korku ve nefretle dolu olduğunu, daha iyi ve sevgi dolu bir toplum için buna izin veremeyeceklerini söylüyorlar. Sonra, günümüz değer ve inançlarına göre güncellenmiş yeni bir İncil hazırlandığını ve halka dağıtıldığını görüyoruz: Aydınlanmış Hakiki İncil.

Yapılan göndermelere ve yeni kitabın inceliğine bakılırsa, Eski Ahit -tanrının dünyayı yaratışı, Adem’le Havva’nın cennetten kovuluşu, Sodom ve Gomorra, Nuh Tufanı vs.- ve özellikle kıyameti anlatan Vahiy bölümü başlı başına korku romanı gibi okunabilecek Yuhanna Kitabı İncil’den tamamen çıkarılmış.

Sokaklarda kurulan standlarda ‘eskisini getir, yenisini götür’ kampanyasıyla İnciller değiştiriliyor. Bu arada eski İncil yasadışı ilan ediliyor. İncil yasakları, tıpkı alkol yasaklarındaki (1920-1933) gibi işliyor: Basmak, bulundurmak, okumak ve dağıtmak yasak. Anlaşılan o ki devletin de hiç başka işi kalmamış, yoğun bir polis şiddetiyle eski kitabı tamamen silmek için uğraşıyor. Bir sahnesinde, sivil giyimli iki ajanın kafede bir genç kadına yaklaştığını görüyoruz. Telefonunda yüklü İncil uygulaması yüzünden kadını alıp götürüyorlar.

Ama İndiana’da bir grup insan -yedi inanmış Hıristiyan-, ayinlerini artık zorunlu olarak gizli yapan yedi yasadışı kiliseye orijinal -korku ve dehşet dolu- İncil’i götürmek için tehlikeli bir maceraya girişiyor. Bu yedi havari, İncil’i bildiğimiz kitap formatında değil, giysilerinin astarına basılı biçimde taşıyorlar -kimsenin izlemeyeceğini düşündüğümden ‘spoiler’ verdim- Yakınları bu maceraya tepki gösterdiğinde de bu ‘kahramanlar’ şöyle diyor: “Bu insanlar tanrının gerçek sözlerine aç!” Yani insanları cehennemle korkutmayı, dünya yaşamını korkunç hikâyelerle karanlığa boğmayı istiyor, kahramanlarımız...

∗∗∗

Dinlerin çoğu, kitleleri kontrol edebilmek için korku ve dehşet duygusunu diğer duygu ve düşüncelere -farklılıklara saygı, eşitlik, özgürlük...- tercih eder. Bu duygular, cemaat yapısını sağlamlaştırırken bir yandan da yabancılaşma süreçlerini ileri bir boyuta taşır.

Yabancılaşma süreçleri, tarihin maddi diyalektiğinin bir sonucudur aslında: Avcı-toplayıcı toplumun doğayla iç içe yaşamından tarım toplumunun mülkiyetçiliğine geçiş, kaçınılmaz bir yabancılaşmayı da getirir.

İlkellikten uygarlığa doğru ilerlerken insan önce doğaya yabancılaşır: O güne dek doğanın kendisine verdikleriyle yetinirken, artık doğadan zorla alabileceğini keşfeder.

Sonra ‘öteki’ insana yabancılaşır: Doğadan elde ettiği tuz, et, hayvan postu gibi şeylerin ‘kullanım’ değerinin yanında bir de ‘değişim’ değeri olduğunu keşfeder. Artık her şey ‘meta’, her insan potansiyel müşteri ve ticari rakiptir. Meta fetişizmi öyle bir boyuta ulaşır ki, nihayet insan en olmayacak şeyi yaşar, kendine yabancılaşır.

Dinler, özellikle Ortadoğu’nun tek-tanrılı dinleri, bu yabancılaşma sürecinin hem üstyapı kurumu, hem de dinamosu olarak işlev görür. Tanrı koskoca evreni sadece insan için yaratmıştır. Bu dünyanın geçiciliği ve sonsuz yaşamın olduğu bir ahiret inancı, yeryüzünü iyice anlamsız kılar. Bu yüzden insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak, canlı ve cansız varlıklarıyla tüm dünyayı istediği gibi kullanma hakkına sahiptir: Temel dinsel kuralları ihmal ve ihlal etmediğiniz müddetçe ağaçları istediğiniz gibi kesebilir, toprağı istediğiniz kadar kazabilir, hayvanları gücünüz yettiği kadar kadar öldürebilirsiniz -sizin inancınıza sahip olmayan insanları öldürüp mallarına el koymanız ise sadece hak değil, çoğu zaman görevdir.

Bu inanışlara göre doğa kendi başına bir varlık değildir, insanın tanrıya kulluk yolculuğunda kullanması için yaratılmış bir araç, bir azık torbasıdır. Bu yüzden, “Bahçedeki ağaçlar, onları duyularıyla algılayacak insanlar yoksa yoktur.” (George Berkeley, 1710) gibi idealist bir saçmalık öne sürebilir, göğsünüzü gere gere ortaya çıkıp “Bir insanın hayatı, yüz bin köpeğin hayatından daha değerlidir.” gibi acayip bir söz söyleyebilirsiniz.

∗∗∗

Son birkaç yıldır internetteki paylaşım ortamlarında sıkça gördüğüm bir sözcük var: ‘Köpektapar’ -kabalaştırılmış haliyle ‘ittapar’-. Köpeklerin yaşam hakkından -daha doğrusu ‘insanların köpekleri topluca katletme hakkı’ndan- söz edilirken artık ‘hayvansever’, ‘doğa dostu’ gibi tanımlar değil, apaçık biçimde ‘putperest’ gibi dinsel tabanlı ideolojik bir adlandırma olduğu açıkça görülen bu terim kullanılıyor. İnternette izi sürülebilirse, ilk kez AKP trolleri tarafından kullanıldığı da ortaya çıkabilir.

Gerçi, Kuran’da da anlatılan Ashab-ı Kehf (Kehf suresi, 9-26) hikayesinin yorumlarında, iktidarın zulmünden kaçan yedi inanmış Hıristiyan’ın yanında ‘Kıtmir’ adlı bir köpeğin bulunduğu ve o köpeğin de mübarek olduğu, hatta cennetlik olduğu söylenir. Ne diyelim, Kıtmir iyi ki bugün yaşamamış, iyi ki bugünkü Türkiye’nin nefret dolu dincileriyle karşılaşmamış...

∗∗∗

Şimdi... Tarihe bakarsak, yaşanacağından emin olabileceğimiz bir gerçek var: Eğer köpekler katledilirse, devamı gelecektir. Devamı gelecek ve insanlar kendilerini ünlü fıkrada olduğu gibi, “O köpeği öldürmeyecektik...” derken bulacaktır.