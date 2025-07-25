Kıyılar geç olsa da yine halkın oldu

Berkay SAĞOL

Ülkede sahilleri halka kapatan otellere yenileri eklenirken, yurttaşların “Sahiller halkındır” talebi sürüyor. Muğla Datça’nın doğa harikası kıyılarının Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi’ne (MUÇEV) kiralanmasına karşı açılan davayı yurttaşlar 2025 yılında kazandı.

2017 yılında Datça’nın İskele Mahallesinde bulunan Kumluk Plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye tek katılan şirket olan, yönetim kadrosunda Cumhurbaşkanı Danışmanı, bakanlık bürokratları, eski vali ve kaymakamın da bulunduğu MUÇEV’e verildi ve kira sözleşmesi imzalandı. Datçalılar da söz konusu ihalenin ve kira sözleşmesinin iptali davası açtı. Dava sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MUÇEV Ticaret Ltd. Şti. arasında 2017- 2020 yılları arasında yapılan üç yıllık sahil kiralama sözleşmeleri Danıştay kararıyla kesin olarak iptal edildi.

SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞTİ

Muğla'nın Datça ilçesindeki dört kıyı bölgesi, yerel halkın yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi (MUÇEV)’nin yönetiminden çıkarılmıştı. Ankara 14. İdare Mahkemesi ve Danıştay 13. Dairesi’nin kararları ile Datça'daki Kargı Koyu, Karaincir Sahili, Kumluk Plajı ve Taşlık Plajı'nda MUÇEV ile yapılan kira sözleşmeleri iptal edilmişti. Mahkeme kararını değerlendiren Avukat Ali Kurt, “Hep meşhur biz söz vardır, ‘Geç gelen adalet, adalet değildir’ diye. Bu tam olarak ona uygun. Türkiye’de yargı pratiği bakımından makul sürelerde sonuçlar alınamıyor. İtiraz süreleriyle beraber mahkeme kararlarının sonuçlanması 6-7 yılı buluyor. Bizim bu davamız 2018 yılında başladı ama 2025 yılında sonuçlandı. Bu hukuk zaferidir ancak adaleti sağlamaz. Çünkü şirket buradan alacağını aldı ve bu da kamu vicdanını tatmin etmez” dedi. Kurt, “Kıyıların bu şekilde kiralanması durumu 2014 yılındaki yerel seçimlerden sonra başladı. İktidar deniz kenarındaki büyükşehir belediyelerini kaybedince bir şekilde kıyıları kontrol etmek istedi. Önce MUÇEV’i kurdu sonra da tahsis yoluyla kıyıları verdi. Ancak mahkemeler bu tahsisleri iptal edince 2017’den sonra pazarlık yoluyla kiralama yaptılar, Muğla’daki bütün kıyıları bu şirkete peşkeş çektiler. Mahkemeler bu ihalelerin hukuka uygun olmadığını tespit etti ancak süreler çok gecikti” diye konuştu.

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MUÇEV HAKKINDA

MUÇEV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 2014’te kuruldu. Şirketin yönetiminde bürokratlar, eski kaymakamlar ve valiler yer alıyor. Merkezi Ankara’ya taşınan şirketin adı “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” oldu. Bu değişiklikle birlikte MUÇEV’in, Ege ve Akdeniz kıyılarının ötesine geçerek Türkiye genelindeki kıyı bölgelerinde faaliyet yürütmesi bekleniyor. Şirketin başkanlığını, AKP Sultanbeyli Belediye başkan aday adayı Hacı Abdullah Uçan yürütüyor.