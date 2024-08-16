Kıyıyı işgal edenlere ceza

BirGün EGE

Kuşadası Kaymakamlığı ile imzaladığı protokol ile kent sınırları içerisindeki plajların sorumluluğunu üstlenen Kuşadası Belediyesi, halk plajlarında başlattığı ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Başkan Ömer Günel’in yaklaşık 2,5 ay önce başlattığı ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının ardından halk plajlarında gerçekleştirdiği denetimlerini de sıklaştırdı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tatilcilere ve bölge halkına ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralamaya çalışan işletmelere göz açtırmıyor.

Son olarak Karaova Mahallesi sahilinde denetim gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi ekipleri, kuralı delmeye çalışan bir işletmeye Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesi uyarınca 2 bin 52 lira para cezası kesti. Ayrıca işletmenin şezlong, şemsiye ve minderlerine de tutanakla el konuldu. Denetimlerin turizm sezonu boyunca süreceği belirtildi.