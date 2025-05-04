Kızıl Şimşekler

Aslında bu yazı 19 Haziran 2025 yazısı, siz de öyle okuyabilirsiniz! Çünkü o gün “Siyah-kırmızı/Anadolu yıldızı” diye sevmekten, seslenmekten ve dahi üzülmekten yorgun düşmediğimiz, biriciğimiz, gençliğimiz, tutkumuz, her şeyimiz Eskişehirspor ya da nam-ı diğer Es Es’imizin doğum günü ve kimse inanmaz ama 60. yaşı!

Kurulduğunda 9 yaşındaydım, şimdi 69 yaşındayım ve 60 yıldır bu sevdanın peşindeyim! Kurtuluş Mahallesinde doğup, büyüyen ben gibi biri de herhalde tek başına kurtuluşun olmayacağı fikrindedir! Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni gericilerden, ırkçılardan kurtarmak, bu adaletsiz düzenden hep birlikte kurtulmak, yani “ya hep beraber ya hiçbirimiz” düşüncesinin bayrağı altında toplanmaktır derdimiz de, fikrimiz de, düşümüz de!

Dün 1 Mayıs’tı orada da atıldı bu slogan ama hayli zamandır dilimizden, gönlümüzden de düşmüyor! Başka bir bağlamda da kullanıyoruz bu sloganı. Ona geleceğim. Bu yazıyı yazarken aklıma bir mesel geldi, ayının dokuz türküsü var, dokuzu da armut üstüne denir! Armudu kim sevmez, ben de severim, bu sözü daha da severim. Kendim için de sık sık kullanırım. Tabii ayıya hak verdiğimi de gizlemeden! Hem gizleyecek ne var bunda?

Bana da sorsanız, gerçi sormaya gerek yok ya, ben sorulmadan, övünerek de söylerim dokuz türkümü! Nar, Ankara, Eskişehir, ODTÜ, devrim, Granada, şiir, aşk ve Es Es!

Bu başlıklar, kavramlar çevresinde sayısız yazı yazmışımdır, daha da yazacağımdan gayrı! İşte, başlıktan da anlamışsınızdır, bu yazı da onlardan biri. Seçim günü çıkan gazetenin umudu gibi, bu kez biz kazanacağız! Kazanamayınca vuslat gelecek seçime!

Daha önce bu köşede yazdığım “Çok ‘Bal’lıyız” yazısında da pek övdüğüm ve övündüğüm Eskişehirspor’un hakikaten vefalı, cefalı, çılgın yüz binlerce taraftarından biri olarak bu pazar, yalnızca Manavgatspor’u değil, TFF’nin ayak oyunlarını da yenip 3. Lige yükselmek istiyoruz!

Kutuplaşmanın, ayrışmanın ötesinde birlik, kardeşlik duygusunu yeniden yaşatan bir futbol takımı Eskişehirspor. Eskişehir bunca barış, huzur, sakinlik içinde görünüyor ve bu onu görmeye, gezmeye gelenleri de etkiliyorsa Es Es’in de bunda payı büyüktür. 1965’ten bu yana hepimizi etkilemeyi sürdürmektedir, beni de tam 60 yıldır hem sevindiren hem kederlendirenlerin başında gelir ki, huzurunuzda ne kadar teşekkür etsem azdır Es Es’imize!

Ben de bu 19 Haziran’da şehrimin sokaklarında, bulvarlarında, elimde bira, hafif çakırkeyif, “İşte taraftar işte şampiyon/Eskişehir sen bizim her şeyimizsin!” şarkısını söylemek istiyorum, tek “imtiyaz”ı Es Es’li olmak olan binlerce taraftarın arasında!

O zamana dek, hazırlığı süren Eski adlı kitabım çıkacak Kırmızı Kedi’den, yarısı Eskişehir yarısı Eskişehirspor’la ilgili 50 kadar yazımdan oluşan kitabın son yazısı da şu anda okumakta olduğunuz yazı!

Es Es’in taraftar grupları farklı düşünce ve görüşleri temsil ediyor, herhalde en küçük olanı da bizim Kızıl Şimşekler grubu. Atkımızda oğlumuz, kardeşimiz, canımız Ali İsmail’in resmi var. “Seni öldürenler murat almasın” diye ömür boyu ileneceğiz Ali’m!

Bu grupta kardeşlerim var, yeğenler var, “yoldaş şair”im Rahmi Emeç var, “bizim dostlar” var, yani kızılcıklar var!

Yeter ki Es Es bu Pazar essin, gürlesin, çaksın, şampiyon olsun, biz de sayımızın azlığına, sesimizin zayıf çıkmasına aldırmadan şan verelim ortalığa! Kurtuluş yok tek başına, takım taraftar şehir hep beraber şampiyonluğa!