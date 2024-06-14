Kızılcaköy’de her pazar bir festival

BirGün EGE

Kızılcaköy Halk Pazarı, sadece alışveriş yapmak isteyenlere değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinlik arayanlara da hitap ediyor.

Pazarda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası’nın şarkılarıyla karşılanan ziyaretçiler; taze sebze ve meyve, el yapımı gıdalar, doğal ürünler ve çeşitli el sanatları ürünleri bulabiliyor. Pazarı son olarak Efeler Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci, Barış Altıntaş, İbrahim Metin Başer, Yalçın Ulusal, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri ile katıldığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yetişkin konuklarla bir araya gelip bol bol sohbet etti. Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, Honda Bross ve Türk Chopper üyeleri de pazara renk kattı. Şef Kamil Kaya Anadolu Ritim Grubu’nun sergiledikleri performansla büyük ilgi topladığı etkinlikte, ressamlar canlı performanslarıyla birbirinden güzel eserler yaratırken çocuklar da resim çalışmalarına katıldı.