Kızılca’ya 45,3 milyon lira yatırım

BirGün EGE

Kentte yaşayan yurttaşların kesintisiz ve kaliteli içme suyuna erişimini sağlamak adına altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Toplam 45,3 milyon TL’lik bütçeye sahip projeyle, Tavas ilçesi Kızılca mahallesinde köklü bir altyapı dönüşümü gerçekleştirilecek.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesi Kızılca mahallesinin içme suyu altyapısını yenilemek amacıyla kapsamlı bir yatırım çalışması başlattı. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve halk sağlığı açısından risk oluşturan asbestli borular, modern içme suyu hatlarıyla değiştiriliyor. Toplam bütçesi 45 milyon 320 bin TL olan proje kapsamında, mahallede köklü bir altyapı dönüşümü hayata geçiriliyor.

Uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan eski boruların yerine, daha dayanıklı ve yüksek standartlı malzemelerden üretilmiş içme suyu hatları döşeniyor. Daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda, Denizli’yi tüm mahalleleriyle birlikte ele aldıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bir şehir, altyapısıyla güçlüdür. Ömrünü tamamlamış, sık sık arızalara ve su kayıplarına neden olan eski boru hatlarını, Denizli’nin standartlarına yakışır hale getiriyoruz. DESKİ ekiplerimizle birlikte attığımız bu kararlı adımla, Kızılca’nın yeraltındaki içme suyu altyapısını kökten değiştiriyoruz. Önceliğimiz insanımızın sağlığı ve yaşam kalitesidir. Biz, Denizli’nin her köşesine dokunmaya, her mahallesine hak ettiği hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz. Kızılcalı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.