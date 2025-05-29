KKTC’de fırsatlar, avantajlar şelale

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün, ‘Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu’ başlıklı konferansa katılmak için Kuzey Kıbrıs’taydı. Türkiye’nin küresel olumsuzluklara rağmen büyük avantajlara, potansiyellere ve fırsatlara sahip olduğunu söyledi. Bu büyük fırsatlar hakkında ayrıntı vermedi ama Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden verdiği temizlik personeli alımı ilanına yapılan başvuru sayısı bize ülkedeki işsizlik ve geçim derdi hakkında net bir bilgi veriyor. 3.170 kişilik kadroya fırsat budur diyerek tam 1 milyon 600 bin kişi başvurmuş. Sağlık Bakanlığı’nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan işçi alımı kura çekilişini de tam 3.5 milyon kişi izlemiş. Tabloya bakılırsa insanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi ekonominin pek yakında şahlanacağına ve yönetiminin ehil ellerde olduğuna inanmıyor. Daha çok can havli diye tabir edebileceğimiz bir refleksle eve ekmek götürebilmenin peşindeler. Maaşlar açlık sınırı altında gezinse de, iktidar ‘büyüklükten, şahlanmaktan’ bahsederken dilini hiç para veren eli kadar kısmıyor.

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Türkiye’nin çok büyük ekonomi oluğunu belirten Şimşek, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınma yolculuğunda her zaman yanlarında olacağını vurguladı. Şimşek, KKTC’de eğitim ve turizm gibi yüksek katma değerli hizmetlerin hali hazırda önemli rakamlara ulaştığını söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2024 yılı verilerine göre güneye gelen toplam turist sayısı 4 milyon, gelir ise 3 milyar Euro. Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısının, çoğu TC vatandaşı olmak üzere 1.8 milyon, gelirin de 1 milyar dolar civarında olduğu açılandı. Uluslararası tanınırlık sorunu, direkt uçuşların yapılamaması, Türkiye pazarına bağımlığı gibi sebeplerin yanında, Türkiye’deki ekonomik krizden doğrudan etkilenen Kuzey Kıbrıs için sonuç şaşırtıcı değil. Diğer yandan, eğitim adası olacağı iddiasıyla ardı ardına üniversitelerin açıldığı KKTC’de, aynı hızda çoğalan casino/kumarhaneler ve bunlar üzerinden yürüyen kara para düzeni büyük bir tezat olarak karşımızda duruyor.

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Bugün Kıbrıs’ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs’ta hükümet, kumarhane sayısını artıracak yeni bir yasa tasarısını meclise sunmaya hazırlanıyor. Yapılan değişiklikle yeni ‘şans oyunu salonu’ izni verilmesindeki sınırlama kaldırılıyor, ruhsat süresi 3 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Şehir merkezlerine kumarhane yasağı kaldırılıyor. Okullara en az 500 metre mesafe şartı 100 metreye düşürülüyor. Geçici 1. Maddede, yasa yürürlüğe girmeden önce Turizm Planlama Dairesi tarafından onaylanmış 500 yataklı 30’a yakın tesisin başvuruda bulunabileceği ifade ediliyor. Bu tesislere ön izin verilecek ve böylece ülkedeki casino sayısı ikiye katlanacak.

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Kuzey Kıbrıs, son zamanlarda sıklıkla kara para, kumar, fuhuş, insan ticareti ile anılıyorken, Erdoğan’ın emriyle 5.5 milyar liraya inşa edilen Lefkoşa’daki yeni Külliye’ye taşınan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın ‘Teknofest ruhuyla’ bilişim adası hedefine ulaşacağı konusunda iyimser. Diğer yandan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, özellikle pandemi sonrası, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerek alışveriş yapan Kıbrıslı Rumlar sayesinde, KKTC ekonomisinin ‘resesyondan’ kurtulduğunu söyledi. Tatar’a göre ise ülkenin ekonomisi eskiye göre daha güçlü, ama Katar ve Lübnan’dan sonra Ürdün de Kuzey Kıbrıs’tan hellim ithalatını tamamen yasaklamış durumda.

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Yine bu ay, Kuzey Kıbrıs hükmeti, TC vatandaşlarına konut alma hakkını artırdı. Tam da Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinde, Kıbrıslı Rumların kuzeyde kalan mallarının satış ve pazarlamasını yapanlara karşı peşi sıra davalar açılıyorken.. Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce Kuzey Kıbrıs’tan 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan TC vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi. Bakan Şimşek’in fırsatlar, avantajlar ve potansiyellerle dolu dediği memlekette temizlik işçisi olabilmek için 3000 bin kişilik kadroya 1.6 milyon insan başvurdu. Eğitim ve turizmde yüksek katma değere sahip dediği Kuzey Kıbrıs kara paranın dünyadaki önemli merkezlerinden biri. Kamuda israfı önlemek yerine vatandaşın sırtındaki vergi yükünü artıran Şimşek’in bahsettiği o fırsat ve potansiyellerin muhatabı ne işçi, ne emekli, ne memur. TC ve KKTC’de fırsatlar, avantajlar zengine, yağmacıya, çökmeciye şelale.