Knidos’tan rant elde etme projesi

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Yazıköy’deki Antik Knidos Kenti’nde Datça Belediyesi’ne ait iskele ve restoran binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine devri isteniyor. Bakanlığın bu hamlesinin ardından hem belediyenin gelirlerine el konulacak hem bölge halkı işsiz kalacak. Datçalılar ise bu duruma tepkili.

Yazıköy’ün eski muhtarı Ertuğrul Çetin, “Biz buraya tadilat yaptırdık, açtık ve ihaleyle işletilmesi için verdik. Köylülerimiz çalışıyor. İskeleyi de biz yaptırdık. 2014’te Datça Belediyesi’ne geçti. Bakanlığa devriyle Yazıköy olumsuz etkilenir. Burası bir istihdam ve gelir kaynağı. Ama devir edilip yıkılırsa köye yararı olmaz” dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, “Bu bölgede zeytin ve badem dışında gelir yok. Bir de Knidos’ta çalışan insanlar var. Tarihin her bölümünde insanlar oradaki kültürden, sanattan, ticaretten yarar görmüşler. Burada bir ruh birliği var. Özellikle o bölge için çok çok değerli. Antik Kente yılda 120 bin kişi biletli giriyor. Devri istenen parseldeki yapı yıllardır oraya gelen insanların yemek yediği, ihtiyaçlarını karşıladığı bir yer. Daha önce uzun yıllar boyunca Yazıköy muhtarlığı işletti daha sonra Bütünşehir Yasasıyla Datça Belediyesi’ne devredildi. Orada ayrıca kaçakçılığı önlemek için bir karakol var ancak içinde kimse yok. Oradaki tarihi eserleri korunmasız bırakmak sorun. Madem bu kadar değerli korunması için güvenlik tedbirleri alınması gerekiyor” dedi.

Buradaki parsellerin işgal eder gibi devrinin istenmesinin bu boyutta olmaması gerektiğini belirten Kurt, şunları söyledi: “Burada bir tarih var. Kazı çalışmaları hâlâ sürüyor. Ticari amaca yönelik devir doğru bir şey değil. Belediyeleri kamu dışında görmek yanlış. Özellikle CHP’li belediyeleri ekonomik kıskaca alıyorlar. Yıllık bütçemizi etkileyecek kira geliri alıyoruz Knidos’taki devri istenen alandan. Devlet yaşayan herkesin eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını sağlamalı ama şu anda tamamıyla varlıklar üzerinden bir değeri başka yere aktarma düşüncesi var. Datça’da hükümet binası yok, okullar yetersiz, uzun yıllardır devletin yaptığı bir okul yok. Bunlar daha öncelikliyken Knidos Antik Kenti’ndeki var olan bir alanın gelirinin başka türlü dönüştürülmemesi için uğraşıyoruz. Orada korunarak güvenli bir şekilde kazının devam etmesi lazım.”

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz de “Knidos Ören Yeri, Datça halkının ortak belleğidir. Datça’yı korumak ve kollamak için özeni tüm kurumlar göstermeli. Bu girişim, sadece Datça halkının tarihine değil, aynı zamanda geleceğine vurulan bir darbe. Burası hakkında alınacak kararlar önce Datça’lılara sorulmalı” dedi.