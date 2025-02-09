Koçak: Faşizme Karşı Sol Seçeneği Örgütlüyoruz

Yusuf Tuna Koç

Almanya’da Sosyal Demokrat-Yeşil-Liberal koalisyon hükümetinin kendi içinde yaşadığı gerilimin sonucunda dağılması ve güven oyu alamaması sonucunda ülke 23 Şubat’ta seçime gidiyor. Anketlerde muhafazakâr Hıristiyan Demokratlar, çoğunluğu sağlamaya uzak olsa da birinci parti, neofaşist AfD’nin oy oranını ise %20’den aşağı inmiyor. Son koalisyonunun ortakları olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, ülkede barınma, hayat pahalılığı gibi temel sorunlara çözüm bulamadıkları için önemli bir düşüş yaşıyor.

Seçim yaklaşırken gözler büyük oranda muhafazakârların Sosyal Demokratlara mı yoksa neofaşistlere mi koalisyon teklifinde bulunacağında. Ancak sürpriz bir gelişme olarak, geçen yıl yaşadığı bölünmenin ardından hem üye sayısı hem oy oranı büyük oranda gerileyen Die Linke (Sol Parti), geçtiğimiz aylarda çoğu genç on binlerce yeni üye kazanırken, oy oranı da yeniden %5’in üzerine çıktı.

Seçimler yaklaşırken ülkedeki son gelişmeleri, Almanya’nın geleceğini ve solun yükselişini; Die Linke’nin Berlin-Neukölln Federal Meclis adayı Ferat Koçak ile konuştuk.

Sosyal Demokrat-Liberal-Yeşiller ittifakı dağıldı. Erken seçime günler kala neofaşist AfD ikinci parti konumuna geldi. Almanya’da seçim öncesi siyasi gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ferat Koçak: Siyasi durum kötüye gidiyor. Irkçı bir parti olan AfD giderek güçleniyor, bunun yanı sıra ekonomi de hızla geriliyor. Avrupa’da en düşük ekonomik artış bugün Almanya’da. Bunun yansımaları gündelik hayatta çok somut bir şekilde görülebiliyor. Kiralar ödenemez hale geldi, eğitim ve sağlık sektörleri yürümüyor, marketler pahalılaşıyor. AfD’nin buna cevabı “Sebep göçmenler” demek oluyor. Bu tür partiler genelde aşırı sağ olarak adlandırılıyor ancak AfD içerisinde Nazi dönemine özlemle yaklaşan, ülkedeki yabancıları öldürmek isteyen kesimler var. 2018 yılında ailem ve ben bir kundaklamanın hedefi olduk, canımızı zor kurtardık. Saldırıyı düzenleyenlerden biri AfD’nin Neuölln yönetim kurulundaydı. 2021 yılında Die Linke adaylığımda bu olayın da etkisi oldu, AfD’ye karşı doğrudan mücadele edebilmek arzusu.

Geçtiğimiz yıla kadar AfD’ye karşı bir duvar vardı, ancak Hıristiyan Demokratlar (CDU) bu duvarı yıktı. Geçtiğimiz hafta AfD ile birlikte parlamentoda son derece ırkçı bir soru önergesi verdiler. Hıristiyan Demokratlar, diğer batı ülkelerindeki merkez sağ partilere benzer şekilde aşırı sağa geçmişe kıyasla daha fazla yakınlık gösteriyor. Şu an yaşananlar Almanya’da 1930’ların Merkez Partisi’nin Nazilerle işbirliğine benziyor. Yabancı kökenli insanlara, Türkiyeli göçmenlere karşı saldırılar giderek artıyor. Polis bu saldırıları soruşturmuyor. Geçtiğimiz dönemde Türkiyeli bir kadın ve çocuğu benzer bir saldırıda öldürüldü, polis ve istihbarat bu saldırı için bile ırkçılık motivasyonunu dikkate almadı, görmezden geldi.

Böyle bir atmosferde seçime giriyoruz. Hükümetteki Yeşiller ve Sosyal Demokratlar verdikleri sözleri tutmamanın karşılığını ciddi bir oy kaybıyla ödediler. Olaf Scholz iktidara Kira Sorununu Çözecek Başbakan olma iddiası ile gelmişti. Bu sözden beri kiralar %17 arttı, insanlar uygun ev bulamayacak hale geldi.

Die Linke (Sol Parti) açısından seçim süreci nasıl geçiyor?

Die Linke bir yıl önce iç kavgalardan dolayı ikiye bölünmüştü. Ancak bu bölünme birçok insan açısından çok hayırlı oldu. Avrupa Parlamentosu seçimleri bölünmenin yarattığı moral bozukluğunun etkisinde geçmişti. Ancak ardından girişilen yenilenme birçok genci partiye katabildi. 2024’te 14 bin, bu yıl şu âna kadar 11 bin kişi üye oldu. Sosyal medyayı AfD gibi etkili kullanabilmek de bu süreçte önemliydi. Şimdi bu büyüme, anket sonuçlarına da yansıyor. Geçtiğimiz yıl %2’lere kadar düşen parti şu an anketlerde %6’ya çıkmış durumda. Keza %5’lik baraj aşılamasa bile üç direkt bölge kazanıldığı takdirde meclise yüzdelik oranınca milletvekili sokulabiliyor.

Ben geçtiğimiz yılın eylül ayında, AfD’nin yükselişi ve Die Linke’nin zayıflaması sebebiyle aday olmaya karar verdim. Aslında o günden beri hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla erken seçim bizim için şok yaratmadı. Geçen hafta adaylık kampanyası için organize ettiğimiz 3 günlük etkinliğe gönüllü olmak için bütün Almanya’dan 1.200 kişi desteklemeye geldi. Bunun farklı sebepleri de var. Ben milletvekilliğini düzen içi anlayışın dışına çıkarmaya çalışıyorum. Öncelikli olarak gelirimi kısıtladım, 2.500 Euro normal bir işçi maaşı, gerisini halka geri veriyorum. Ofisime gelen herkese cep telefonumu veriyorum ki bir sorun olduğu zaman insanlar ulaşabilsin ve ânında çözüm üretebilelim. Gelen 1.200 gönüllümüzle kapı kapı dolaşıyoruz. Stant açıp insanların bize gelmesini beklemiyoruz. İnsanlara gidip, onlarla konuşuyoruz. Şu âna kadar 70 bin haneyle görüştük, burada dinlediğimiz sorunlar programımızı oluşturduk. Organize ettiğimiz halk toplantısında “Sizin sorunlarınız benim kampanyam, parlamentoda takibini yapacağı” dedim, senede iki kez ne kadarını yapabildiğimi sorgulamak için halk toplantısı yapacağız. Çok fazla insan kampanyamıza ilgi gösteriyor, destek oluyor. Bugüne kadar parti hiçbir zaman Batı Almanya’da vekil kazanamadı. Ancak anketlerde partinin düşük olduğu dönemde bile oy ortalamamız yüksekti. Kazanabileceğimize inanıyorum.

SAĞCILIKTA YARIŞAMAZSINIZ

AfD’nin yükselişi sadece Almanya’yı değil ABD’yi de ilgilendiriyor gibi gözüküyor. Trump’ın yeni hükümetinde görev alan Elon Musk AfD’nin seçim propagandasını destekliyor, seçim kampanyalarına destek olmak için bir Alman gazetesine köşe yazısı bile yazdı. Bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?

Sonuç itibariyle Elon Musk dünyanın en zengin insanı olarak buradaki demokrasiye müdahale ediyor. Bu antidemokratik bir uygulama ama bir gerçeği de ortaya çıkarıyor: Dünyayı parası olan yönetiyor.

Biz Die Linke olarak zenginlerin daha çok vergi vermesini istiyoruz. Ülkeye bir yükümlülükleri var. Ayrıca böyle sınırsız bir zenginliğin önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu zenginlik emekçinin sırtında birikiyor. Demokrasi için de çok büyük bir tehlike.

Almanya’da Filistin sorunu bir demokrasi krizi. Neukölln’de Avrupa’nın en büyük Filistin topluluğu var ancak insanlar polisten şiddet görmeden protesto düzenleyemiyor. Biz buradaki örgütlülüğümüzle Filistin mücadelesinin yanındayız. Almanya’nın Yahudilere yaptığı soykırımın travmasıyla bugün yaşanan katliamlara destek olması korkunç bir durum. Partimizin yeni eş başkanlarının bu konuda geçmişe kıyasla gösterdiği duyarlılık gerçekten önemli.

Die Linke’nin geçirdiği değişimin ve yeniden popülerleşmesinin sırrı nedir?

Parti bugüne kadar hiç olmadığı kadar bütünlüklü, topluma bir umut vaat ediyor. Gençler kitlesel şekilde partiye akın ediyor. İsmimizi değiştirsek bu kadar değişim yaşamazdık. Bunun sebebi sadece yönetimdeki değişim değil. Sosyal medyayı aktif kullanıyoruz. Emek mücadelelerini öne çıkarıyoruz, daha doğrusu emekçiler parti içerisine gelip kendi siyasetlerini yapıyorlar. Parti Almanya’daki yabancılara, göçmenlere daha da açık. Geçmişin yukarıdan aşağıya siyaset anlayışı ortadan kalktı. O kadar yenilendi ki ben bile partiyi tanıyamıyorum artık. Geçmişte sokak mücadelesi içerisinde olan, radikal görülen bizim gibi insanlar da artık partinin doğal bir parçası haline geldi.

Parti içerisindeki kopmadan doğan Sarah Wagenknecht İttifakı (BSW) da anketlerde %5’lerin altına inmiyor. Soldan AfD’nin sol halini üretmekle, göçmen karşıtı, LGBTİ karşıtı söylemleriyle eleştiriliyorlar. Sizin bu partiye bakışınız nasıl?

Bir düşüş yaşıyorlar. Parti içinde önde gelen isimler ayrılıyor. Bunda partinin ayrılık öncesindeki yukarıdan aşağı bürokratik yapısını sürdürmeleri de etkili oldu. Vaat ettikleri yenilikleri bugün biz gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra AfD’nin ırkçı söylemlerinin kimisini bire bir kullanıyorlar. Sosyal-ekonomik konularda iyi söylem üretebilseler de popülizme sıkışmaları inandırıcılıklarını yitirmelerine sebep oldu. BSW ilk kurulduğunda bizim tahminimiz AfD’den oy alacaklarıydı, ancak bunu başaramadılar. İnsanlar ırkçının orijinalini seçtiler. Onların yaptıkları ırkçılık yetersiz kaldı. Aynısı Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hıristiyan Demokratlar için de geçerli. Onların ırkçılığa yaklaşması yalnızca AfD’yi güçlendiriyor.