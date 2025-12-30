Kokain patlaması

“Küresel kokain pazarı kendi rekorunu kırmaya devam ediyor.”

Tespit, Birleşmiş Milletler Narkotik ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2025 yılı raporundan. Raporda, Afganistan’dan dünyaya yayılan esrarın satış ve kullanımının bu yıl da düştüğünü buna karşılık kokain pazarının dünyada şimdiye dek hiç olmadığı kadar büyüdüğü bilgisi yer alıyor.

Halihazırda memlekette her gün bir uyuşturucu operasyonuna uyanıyorken, bu “rekorun” dünyadaki ve ülkedeki etkisine yeni yayımlanan raporlardan bakalım:

ÜRETİMDE YÜZDE 53 ARTIŞ

Kolombiya, Ekvador, Bolivya ve Peru’da yetişen koka bitkisinden üretilen yasadışı maddenin arzının artışı, ekim alanlarının artmasıyla paralel olarak büyüyor. BM Ofisi’nin Koka Bitkisinin Bulunduğu Bölgelerin İzlenmesi raporuna göre, en fazla miktarda koka ekimi yapılan ülke olan Kolombiya’da kokain üretimi 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 2 bin 664 tona ulaştı.

TÜRKİYE’DE ARTIŞ

Bu artışa müteakiben Asya ve Afrika’daki kokain yakalamaları bir önceki yıla göre yüzde 85 arttı. Yani tüketim de arttı: “Bu bölgeler arasında, Çin ve Japonya gibi kokain kullanımının daha önce düşük olduğu ülkeler de var. Türkiye ve bazı Afrika ülkelerinde de kokain nedeniyle uyuşturucu tedavisine başvuranların sayısı arttı.” Kokainin birinci ve açık ara pazarı ise Kuzey Amerika. Ardından Batı ve Orta Avrupa geliyor.

ÇETE ŞİDDETİ

Uyuşturucu ne demek? Organize suçta şiddetin artması demek. Yine BM raporundan: “Kokain kaçakçılığıyla ilgili şiddet, Amerikalarda faaliyet gösteren suç grupları arasında özellikle belirgin hale geldi. Örneğin Ekvador’da şiddet ve cinayet oranları arttı. Aynı şekilde Karayipler’de, Batı ve Orta Afrika’da çete şiddeti arttı. Daha az ölçüde olmakla birlikte, bu artışın etkileri Batı ve Orta Avrupa'da faaliyet gösteren gruplar arasında da görülüyor.”

Yani kokain ticareti, hem geçiş ülkelerindeki hem pazar olan ülkelerdeki çete şiddetini artırıyor. Tanıdık geldi mi?

GÜBRELİ KOKAİN

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı 2025 raporunda da kokain tehlikesine dikkat çekiliyor: “Son yıllarda ülkemiz üzerinde alternatif kokain kaçakçılık rotası arayışlarına paralel olarak özellikle deniz limanlarımızda kokain yakalamalarında artışlar görülmeye başlamıştır. Söz konusu artışın 2024 yılında da devam ettiği görülmektedir. Kokain kaçakçılığında sıklıkla kullanılan emdirme yöntemi ülkemizde de görülmeye başlamış ve bu kapsamda 2024 yılı içinde Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı yakalamada yasal yüklere emdirilmiş halde yaklaşık 1 ton kokain muhtelif kimyasallarla birlikte ele geçirilmiştir.”

Bahsedilen yöntemle ilgili raporda şu örnek yer alıyor: Antalya’da Nisan 2024’de toprağa emdirilmiş halde Türkiye’ye getirilen 608 kg kokain ele geçirildi. Eylül 2020’de de İstanbul, Ambarlı limanında gübreye emdirilmiş halde 240 kg kokain yakalanmıştı.

BİR YILDA 3 TON

BM’nin küresel rekor tespitine benzer olarak, Emniyet’in raporunda da Türkiye’nin “kendi rekorunu kırdığı” ifade ediliyor: “Küresel boyutta kokain üretimi ve kaçaklığındaki artışlardan, suç gruplarının alternatif rota arayışları ve kendi aralarındaki uluslararası iş birliğinden ülkemiz de etkilenmektedir. 2018 yılında ülkemizde ele geçirilen kokain miktarı önceki yıllara göre iki kat artış göstermiş ve 2024 yılında bir önceki yıla göre %23,2 oranında artışla şu ana kadar ele geçirilmiş en büyük miktar olan 3 bin 82 kg’a ulaşmıştır.”

MERSİN LİMANI

Türkiye’nin, Latin Amerika kaynaklı doğrudan veya Batı Afrika üzerinden Avrupa’ya hedefli kokain kaçakçılığında giderek artan bir şekilde geçiş koridoru olarak kullanılmasının sebeplerinden biri olarak suç gruplarının Rotterdam gibi limanlarda artırılan güvenlik tedbirlerinden kaçınması gösteriliyor. Mersin ile Ambarlı limanlarının Avrupa’ya hedefli kokain kaçakçılığında aktarma merkezi olarak kullanılmasında Lazkiye limanının iç savaş sonrasında deniz ticaretinde riskli alan olması da etkili.

Yani, Batı Avrupa’da alınan önlemler ve bölgesel krizler kokaini Mersin limanına itiyor: “Ticaret yoğunluğu kaçakçı gruplar tarafından bir fırsat olarak değerlendirildiğinden dolayı Avrupa ve Orta Doğu’ya hedefli kokain kaçakçılığında Mersin limanının en fazla kullanılmaya çalışılan liman olduğu, bu durumun ilerleyen süreçte de devam edebileceği değerlendirilmektedir.”