Köksal: Biz çalışacağız, Menteşe kazanacak

BirGün EGE

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, yeni dönemin ilk halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Konakaltı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, toplantıda istek, talep ve önerilerini dile getirdi.

Başkan Köksal, halk buluşmasına gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana çok sayıda ziyaretçimiz oldu. Ziyaretler nedeniyle birçok randevu talebi aldık. Güzel dileklerinizden, ilginizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sizlerden gelen randevu taleplerinin bir kısmını karşılayamadık. O yüzden bugün bir halk buluşması gerçekleştirdik. Halk buluşmalarını çok önemsiyoruz ve her ay düzenli olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tek bir hedefimiz var. Birlikte ekibimizle, meclisimizle, birimlerimizle, personelimizle, kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde memleketimize hizmet etmek. Ortak aklı çalıştıracağız, kararları birlikte alacağız, birlikte hayata geçireceğiz. Bugün biz değil, siz konuşacaksınız. Laf değil, iş üreten belediye vizyonumuz ile başladığımız yolculuk, sizlerin kent yönetimine sağladığı eşsiz katkı ile ayrıca değer buluyor. Belediyemiz, tüm birimleri ile ortak aklı hâkim kılan yönetim tarzıyla kente değer katan ve kentte yaşayan her bireyin mutluluğu, refahı ve huzuru için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Biz çalışacağız, Menteşe kazanacak.”