Kokuho: Kabuki, Eisenstein ve dijital çağın seyircisi

Emine Uçar İlbuğa - Prof. Dr.

Lee Sang-il’in 78. Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve Japonya’nın bu yılki Oscar adayı olan Kokuho (2025), geleneksel Japon Kabuki tiyatrosunu sinemanın anlatı olanaklarıyla buluşturan, bir sanat filmi. Film, Japonya’da olduğu kadar uluslararası dolaşımda da izleyici ile buluştu ve Japonya’da kayda değer bir gişe başarısına imza attı.

Film 1964 yılında Nagasaki’de başlıyor. Ülkenin önde gelen Kabuki oyuncularından Hanjiro Hanai (Ken Watanabe), bölgenin güçlü Yakuza lideri Gongona Tachibana’nın (Masatoshi Nagase) düzenlediği yeni yıl davetine katılır. Davet kapsamında sahnelenen kısa Kabuki gösterisinde, Tachibana’nın 14 yaşındaki oğlu Kikuo (Ryo Yoshizawa), onnagata geleneğine uygun olarak kadın rolü Sumizome’yi canlandırır ve sergilediği olağanüstü performansla Hanai’nin dikkatini çeker. Ancak gösteri Tachibana’nın rakipleri tarafından basılır ve Yakuza lideri öldürülür. Kısa süre sonra Nagasaki’ye atılan atom bombasıyla annesini de kaybeden Kikuo’yu Hanai koruması altına alır.

Böylece Kikuo ile Hanai’nin oğlu Shunsuke (Ryusei Yokohama), son derece disiplinli bir eğitim süreciyle Kabuki sanatında ortak bir yolculuğa başlarlar. Her iki genç de Hanai’nin rehberliğinde, kadın rollerinde ustalaşmayı temel alan bir oyunculuk pratiği geliştirirler. Film, bu süreçte Kabuki’nin yüzyıllara yayılan kurumsal yapısını, katı soy zincirini ve kuşaktan kuşağa aktarılan temsil kodlarını görünür kılarken, ergenliğin eşiğindeki iki öğrencinin ilişkisini hem rekabet hem de derin bir dostluk ekseninde kurar. Kikuo’nun disiplini ve azmi zamanla onu Shunsuke’nin önüne geçirirken, bu durum aralarındaki gerilimi giderek belirginleştirir. Hanjiro Hanai’nin tek çocuğu olan Shunsuke, soy zincirinin doğal mirasçısı olarak baştan itibaren ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Buna karşılık Kabuki dünyasının dışından gelen Kikuo, Yakuza geçmişinin simgesel bir izi olarak omzuna kazınmış dövmesiyle, aynı zirveye ulaşma yolunda ciddi bir engelle karşı karşıyadır. Sıkı eğitimin ardından Kabuki tiyatrosundaki performanslarıyla “ülkenin hazinesi” olarak kabul edilen ulusal bir ödüle layık görülmesi beklenen Kikuo, Hanai Hanjirō tarafından evlat edinilmiş olsa da bu ödülün Kabuki geleneğinin içine doğmuş olan Shunsuke’ye verilmesi yönündeki beklenti, iki genç sanatçı arasındaki çatlağı derinleştirir.

Yönetmen Lee Sang-il filmde iki karakter arasındaki soy ile yetenek, güven ile ihanet, dostluk ile rekabet karşıtlıklarını anlatının itici gücü haline getirmeyi ustalıkla başarıyor ve dünyevilikten uzak görünen geleneksel bir sanatın sahne önü ve sahne arkasını iç içe geçirerek, kadın rolü (onnagata) uzmanlığıyla Kabuki dünyasının zirvesine ulaşmayı hedefleyen iki genç oyuncunun ihtişam, çöküş ve yeniden doğuş hikâyesini seyirciye bütünlüklü bir biçimde sunuyor. Böylece Kabuki’nin kendi içsel üslup estetiği ve özgül ifade biçimleri, filmin bütünsel sanat değerini belirgin biçimde yükseltirken, Japon geleneksel sanatlarına aşina olmayan izleyicileri dahi içine çekebilen güçlü bir yönlendirme kapasitesi sergileniyor. Ayrıca Ryo Yoshizawa ve Ryusei Yokohama’nın, gerçek Kabuki oyuncuları olmamalarına rağmen beden dili, ritim ve törensel jestleri titizlikle içselleştirerek, genç Kabuki sanatçılarının ruh hâlini ikna edici biçimde görünür kılmaları ve dublörsüz performansları ise filmin inandırıcılığını ve estetik gücünü önemli ölçüde artırıyor.

JAPON TİYATROSUNDAN SOVYET MONTAJINA: SİNEMADA ANLAMIN İNŞASI

Yönetmen Lee Sang-il filmde soya dayalı Kabuki geleneğinin sahne önü ve sahne arkası dinamiklerini açarak, bu geleneğin hem büyüsünü hem de ağır bedellerini görünür kılmayı başarıyor. Bu yaklaşım, “soy mu yetenek mi?” sorusunu anlatının merkezine yerleştirerek, filmi Japonya sınırlarının ötesine taşıyor ve evrensel bir tartışma alanına dönüştürüyor. Lee Sang-il sinemanın yerleşik kalıplarını aşarak, Eisenstein’ın sinemaya katkı sağlayacak bir estetik arayış olarak tanımladığı çizgide, Japon geleneksel tiyatrosunu yaklaşık üç saat boyunca izleyicinin ilgisini kaybettirmeden sahneye taşıyor. Böylece hem güçlü bir sanat eseri yaratıyor hem de Kabuki’yi dünya izleyicisiyle buluşturan kalıcı bir sinemasal deneyim ortaya koyuyor.

Sergei Eisenstein yalnızca büyük bir sinema sanatçısı değil, aynı zamanda önemli bir film kuramcısı olarak sinema ile geleneksel Japon sanatları arasındaki ilişkiye derin bir ilgi duydu ve montaj tekniğinin temellerini Kabuki tiyatrosu ve Japon yazı sistemi üzerinden kurdu. Eisenstein, montaj kuramını geliştirirken dil, resim, şiir ve tiyatro gibi Japon geleneksel sanatlarını önemli bir düşünsel kaynak olarak ele aldı. İki görsel unsurun birleşerek üçüncü, soyut bir kavram üretmesine dayanan kaii moji (bileşik ideogram) mantığı, onun diyalektik montaj anlayışının temelini oluşturdu. Buna göre; tek tek görsel imgeler sınırlı anlamlar taşırken, yan yana geldiklerinde toplamlarından daha büyük yeni bir düşünce ürettikleri anlayışı onun sinemasal montajının itici gücünü oluşturdu. Bu anlayışını kabuki tiyatro deneyimiyle derinleştiren Eisenstein, Japonca bilgisini sahne pratiğiyle birleştirerek montaj kavramını özellikle bugün de başyapıt olarak kabul edilen Potemkin Zırhlısı’nda uyguladı. 1905 Potemkin isyanını konu alan bu filmde, “Odessa Merdivenleri” sekansı, birbirinden kopuk gibi görünen planların yeni ve niteliksel bir anlam ilişkisi kuracak biçimde düzenlenmesinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturur. Öldürülen çocuk, vurulan anne, ilerleyen Kazak askerleri ve merdivenlerden yuvarlanan bebek arabası gibi imgeler, Çarlık rejiminin acımasızlığını tekil görüntülerde bulunmayan bir yoğunlukta somutlaştırır. Üç aslan heykelinin art arda gösterildiği montajı ise halkın başkaldırısını metaforik düzeyde ifade eder.

DÜŞÜNEN, DÜŞÜNDÜREN SİNEMADAN DAĞILAN DİKKATE: DERİN İZLEMEDEN KAYDIRMAYA

Aslında sinema ortaya çıktığı andan itibaren yalnızca popüler bir eğlence biçimi olarak değil; düşünceyle, estetikle ve diğer sanatlarla kurduğu ilişkiler üzerinden kendini var eden özgül bir sanat alanı olarak ele alındı. Erken dönem sinema kuramcıları için temel mesele, “nasıl daha çok izlenir” sorusundan ziyade, sinemanın imgeler aracılığıyla izleyicide nasıl bir düşünsel sıçrama yaratabileceğiydi. Bugün ise bu tarihsel perspektif ile güncel izleme pratikleri arasında giderek büyüyen bir mesafe oluşuyor. Dijitalleşmenin hızlandırdığı dağılan dikkat ve parçalanmış izleme pratikleri, özellikle genç kuşakların sinemayla kurduğu ilişkiyi köklü biçimde dönüştürdü. Uzun, ağır ritimli, estetik ve düşünsel yoğunluğu yüksek filmleri baştan sona izlemek artık yalnızca genel izleyici için değil, sinema eğitimi alan öğrenciler için bile zorlayıcı olabiliyor. Sinema okullarında yapılan araştırmalar, derslerde izlenen filmlerin yarım bırakıldığı, film gösterimi esnasında öğrencilerin telefonlarına yöneldiği ve film sonrasında da anlatının temel unsurlarının hatırlanmasında zorlandıklarını ortaya koyuyor. Rose Horowitch’in The Atlantic’te yayımlanan ve 20 sinema profesörüyle yaptığı görüşmelere dayanan yazısı, dijital dikkat dağınıklığının sinema eğitimi bağlamında derin izleme, anlama ve hatırlama becerilerini zayıflattığını gösteriyor. Horowitch’e göre sorun, Z kuşağının sinemaya ilgisini tümüyle yitirmesinden çok, dikkat ekonomisi ve öğrenme biçimlerinin dönüşümüdür.1

Sonuç olarak Kokuho’nun, tamamen geleneksel Japon Kabuki tiyatrosunu merkezine alan bir sanat filmi olarak Japonya’da 13 milyonu aşan izleyici sayısıyla gişe rekoru kırması, bu tür filmlerin artık izleyici bulamadığına dair yaygın kanıyı boşa çıkarıyor. Ancak salonlardaki izleyici profiline bakıldığında, bu başarının ağırlıklı olarak orta yaş ve üzeri seyirciler tarafından taşındığı görülüyor. Genç izleyici ise ağır, törensel ve sabır talep eden bu sinema deneyimine daha mesafeli yaklaşmaktadır. Bu durum ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor: Bir zamanlar sinemanın düşünsel gücünü tartışan, bunun için Kabuki tiyatrosu ve Japon yazı sistemleri üzerine çalışan Sergei Eisenstein gibi sinemacıların başyapıtları, bugün neden genç izleyiciyi yakalamakta zorlanıyor? Bugün Kokuho, belki de Eisenstein’ın yıllar önce sorduğu o eski soruyu yeniden gündeme getiriyor: Sinema, izleyicide hâlâ entelektüel bir sıçrama yaratabilir mi? Bu sorunun yanıtı, izleyicinin kim olduğuna ve ne kadar sabır gösterebildiğine bağlı. Çünkü sinema bir sanat olarak var olmaya devam ediyor; ancak bu sanatın talep ettiği dikkat, dijital çağın hız kültürüyle her geçen gün daha zor örtüşüyor. Kokuho ise sinemanın acele etmeden, izleyicisini bekleyerek de var olabileceğini hatırlatıyor.

1. https://t24.com.tr/haber/ogretim-gorevlileri-anlatti-sinema-ogrencileri-derste-izlenen-filmlerin-sonunu-getiremiyor,1295882