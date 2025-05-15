Köln’de Osman Okkan’a ödül

Köln’de kültür alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların çatı örgütü Kültür Konseyi (Kölner Kulturrat), bu yılki ‘Onur Ödülü’nü kentteki kültürel, sosyal ve siyasal yaşama büyük katkılarda bulunan belgesel yönetmeni Osman Okkan’a veriyor. 60 yıldır Almanya’da yaşayan ve bunun son 45 yılı Köln’de geçen Okkan’a kısa bir süre önce de bu yılki Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nin ‘Onur Ödülü’ verilmişti.

‘Köln Kültür Onur Ödülü’ Okkan’a 20 Mayıs’ta törenle verilecek. Törende Okkan’la birlikte Kültür Konseyi’nin ‘yılın kültür yöneticisi’, ‘yılın kültür olayı’ ve ‘genç kültür girişimcisi’ kategorilerindeki ödüller de sahiplerini bulacak. Köln’deki kültürel çalışmaları, kültür alanında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve desteklemek hedefiyle 1998’de kurulan Köln Kültür Konseyi, 2010’dan bu yana her yıl kentteki kültürel çalışmalara sıradışı katkıları olan kişileri ödüllendiriyor.

Okkan Avrupa’da, araştırmacı gazeteci, yazar, radyo-televizyon muhabiri, haber programı ve belgesel film yönetmeni olmasının yanı sıra, bir kültür, barış ve diyalog insanı olarak tanınıyor. Yaşamını insan hakları, demokrasi ve eşit haklar mücadelesine, halklar arasında kardeşliğe adayan, yankıları Avrupa sınırlarını aşan etkinliklere imzasını atan Okkan, bu ödülünü daha önce olduğu gibi Türkiye’deki diktatörce eğilimlere karşı, haksız yere hapiste tutulan siyasi mahkûmlara adadığını açıkladı.

Son olarak Türkiye’de yaşayan usta müzisyen Fuat Saka’nın bestelediği dünyanın ilk göç senfonisi ‘Karanlık Sular’ın (Dark Waters) önce Köln’de, daha sonra Münster’de, son olarak da Türkiye’de iki yıl önce yaşanan büyük deprem felaketinin merkezi Hatay’da sunulmasının arkasında yine O ve Kültür Forumu vardı. Birleşmiş Milletler Göçmenlere Destek Örgütü’nün de desteğini alan Okkan ve arkadaşları bu eserin Almanya’nın diğer merkezlerinde, Yunanistan’da ve başka ülkelerde de icra edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Okkan, bir süredir yine Türkiye’den uzak yaşamak zorunda bırakıldı. Sürekli bir devinim içinde, biri bitmeden öteki başlayan, deyim yerindeyse ‘kıpır kıpır’ projelerle, etkinliklerle dolu yaşamını Köln’de sürdürüyor.

Bir yandan Türkiye’de, Almanya’da ve diğer ülkelerde eşit haklara dayalı kültür alışverişini, demokrasi mücadelesini ilerletecek projelere destek verirken, diğer yandan da yenilerini planlıyor. Nöbeti daha genç kuşaklara devrederken, Kültür Forumu’nun Türkiye - Avrupa boyutuna evrilmesi için de çaba gösteriyor.

Osman Okkan son olarak Almanya’da Türkiye kökenli sendikacılığın ve eşit haklar mücadelesinin öncülerinden Yılmaz Karahasan, Ülkü Schneider-Gürkan gibi Türkiye’den Almanya’ya göçün birinci kuşak tanıkları üzerine belgeselleri yayına hazırlıyor.