Komisyon

Henüz neyi nasıl yapacağı ve adı netleşmemiş komisyonun ilk toplantısı bugün. Bir süredir gündemin tepesindeki komisyonun bugünden sonra tartışmalarda daha da ağırlık bir yer edinmesi olası. Komisyon henüz yeterince netlik ve şeffaflık kazanmamış olsa da, bu konuda muhalefetin net olması şart.

Muhalefetin milliyetçi kesiminin “net”liği, komisyona ve sürece tümüyle karşı olmak şeklinde. Solun ve komisyona katılma kararı vermiş olan CHP’nin kuşkuları ve soruları var.

Barış ve kardeşlik isterken; cumhuriyetin temel ilkelerinin, Lozan’ın, ülke sınırlarının (genişleyecek denilerek de) tartışılmaya açılacağından, etnik ve mezhepsel kimliklerin vatandaşlığın önüne geçeceğinden, ümmetçilik ve yeni-Osmanlı hayallerinin ülkeyi uçuruma sürükleyeceğinden, komisyonun yeni anayasa yapımına kapı aralayacağına dair endişeler…

İktidar pratiklerine bakıldığında haksız olduğu söylenemeyecek endişeler!

Yılların pratiğinden kaynaklanan endişeler de ancak pratikle ortadan kalkabilir, kimse niyetler ve sözlerle pozisyonunu değiştirmez.

Silahların susması, kardeşlik, barış, bu ülkenin her bireyinin kendini eşit vatandaş hissetmesi asla vazgeçilemeyecek taleplerdir ve buna kapı aralayacak her olasılık sonuna kadar değerlendirilir.

Ancak, ana muhalefet dahil, muhalefetin tüm unsurları rejimin otoriter niteliğinde anlaşıyorsa, komisyon konusunda mutlaka netleşmek gereken noktalar var.

Bunların başında silahların susması ve barış konusunun asla “komisyona havale edilemeyeceği” toplumun en geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi geliyor.

Sonra, komisyonun ülkenin temel sorunlarını gölgelemesine, tüm diğer sorun alanlarını baskılayıp gündemden çıkarmasına izin vermemek gerek.

Misal; bıçağı kemiklerinde hisseden 600 bin işçinin nasıl olup da “uzlaştığı” komisyon çalışmaya başladı diye bir kenara konamaz. Temmuz zammı beklentileri boşa çıkan asgari ücretlilerin, açlıkla boğuşan emeklilerin, ürettiklerini yollara döküp tarımdan çekilmek dışında çaresi kalmamış köylülerin, enflasyon altına ezilen milyonların, geleceğini başka ülkelerde arayan gençlerin, ağzını açmanın bedelinin cezaevi olduğunu hisseden vatandaşların, yerlerine kayyım atanan ve kendileri cezaevlerine tıkılan belediye başkanlarının, hak-hukuk-adalet talebinin gölgelendiği bir komisyon süreci ne memleketin ne de muhalefetin hayrına olur.

Hele DEM’in hiç!

Kürt meselesinin demokrasi ile doğrudan ilişkisinin ıskalandığı bir komisyon/süreç sadece daha büyük sorunlar üretir.

Kategorik olarak otoriter rejimlerle masaya oturulmaz, aynı komisyonlarda olunmaz denilemez. Olur, ancak benzer süreçlerin tarihten ve siyaset biliminden süzülen bilgilerinin farkında olarak.

Çoğu otoriter rejim, böylesi süreçlere “demokrasiyi taklit ederek” kontrolü elinde tutmak ve kendi ömrünü uzatmak için girer. Onun, muhalefetle böylesi bir ilişkiye yönelmesinin kendi iç istikrarı, uluslararası koşullar, muhalefetin zorlaması ve toplumsal baskı gibi birçok nedeni olur. Otoriter rejimler, aslında kendilerini zayıf hissettiklerinde, muhalefetle ortak zeminlere gelirler.

Bu tür zeminlerin, rejimin her türlü uzlaşıyı kendisine bir tehdit olarak gördüğü durumlarda, olumlu sonuçlar üretmesi olanaksızdır.

Otoriter rejimlerle oturulan masalardan olumlu bir sonuç çıkarmanın muhalefet açısından da bir takım olmazsa olmazları vardır.

Bunlardan birisi uluslararası destek ya da baskıdır ki, bugünün dünyasında ve bizim koşullarımızda onun muhalefetin yanında değil karşısında olduğunu, zeminin daha çok otoriterliğe uygun olduğunu söylemek gerek.

Geriye muhalefetin diri, güçlü, birlik halinde ve ağır sosyo-ekonomik koşullarla boğuşan kitlelerle sağlam organik bağlar kurmuş olması kalır. Masada/komisyonda olan muhalefetin sonuç alabilmesi, büyük bir toplumsal gücün -dışarıda, sokakta ve meydanlarda- kendileriyle aynı talepleri yükselttiğini gösterebildikleri ve o talepleri masaya taşıdıkları oranda mümkündür.