Komisyon üzerine

TBMM tarihi bir "komisyonlar tarihi"dir. Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu, Anayasa Komisyonu, Terör Olaylarından Zarar Görenlerle İlgili Araştırma Komisyonu, Hozat Fişleme Komisyonu, Roboski Komisyonu, 15 Temmuz Darbe Komisyonu vd. Bunları ve raporlarını hatırlıyor musunuz?

Mesela Roboski Komisyonu raporunu? Uludere'de 18'i çocuk, 34 köylüyü jetlerle bombalayıp ölümüne yol açan kamu görevlilerine ne olmuştu? Adlarını biliyor muyuz? İfade verip vermediklerini? Peki bu hükümetin 34 köylüyü öldürme eylemini dahi -15 Temmuz'dan sonra- FETÖ'ye ihale ettiğini hatırlıyor muyuz? Peki 15 Temmuz Darbe Komisyonu'nun "raporunun olmadığını" biliyor musunuz? "Rapor" Meclis'te aniden "sır" olmuştu. Darbeyi aydınlatmak isteyen Komisyon, raporunu koruyamamış, saklayamamıştı! -Eminim bu ayrıntıları hatırlayacakların sayısı çok azdır-

Türkiye komisyonlara da, içi boş raporlarına da, sonuç doğurmayan çalışmalarına da alışkındır. Bu defaki komisyona, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na toplumda olan derin ilgisizliği nelere bağlamalıyız? Neden "Kürt sorununu çözme" gibi iddialı bir işe soyunan ve ilgiyle izlenmesi gereken komisyona ilgi yok? -Ümit Özdağ ve işi gücü sabah akşam sosyal medyada papağanca laflar tekrarlamak olanları saymıyorum tabii-

Komisyon, "kuruluş toplantısı"nda, "amaçlar"ını şöyle belirledi: "Türkiye'de terörün ülke gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak." Bu amaçlara sanırım itiraz etmek imkansız. Peki komisyon bu amaçlara nasıl ulaşacak? "Toplumsal bütünleşme", "kardeşliğin pekiştirilmesi", "demokrasi ve hukuk devleti" nasıl tesis edilecek?

Bu soruların cevabı, Komisyon'un çalışmalarının niteliğinde, yani karar alma görev ve yetkisinde düğümleniyor. Komisyon -tüm örgütlerin temel sorunu olan- "görev" konusunu şöyle tanımlıyor: "Belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip, kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamak."

Açıkça görüldüğü gibi, Komisyon, "kanun" değil; "kanun taslağı" hazırlıyor." Bu ne demek? Kanunların ancak "taslağı" TBMM'ye gelecek, orada kabul edilenler çıkacak! Peki bu ne demek? AKP-MHP ne isterse, o kanun olacak demek! Ne güzel "komisyonculuk" değil mi? Peki hani "uzlaşma" nerede?

Neden komisyonun oy ve karar nisabı haftalarca tartışıldı? Neden, "Komisyonun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak, kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınacak, diğer hususlarda karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak" diye, uzun uzun kararlar alındı? Madem "taslak" hazırlanacak, onca lafa ne gerek var?

Her örgüt, belli bir "ihtiyaç"tan doğar. O örgütün başarısını, çalışmasının kapsamı ve içeriği belirler. Yukarıda mevcut komisyonun çalışmasının kapsamı ve niteliğini açıkladık. Bu Komisyon, Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim çağrısı ve karşılığında Öcalan'ın PKK'ye fesih çağrısı ile örgütün Mayıs ayı başında fesih kongresi toplaması ihtiyacından doğdu.

Erdoğan-Bahçeli ikilisi, PKK'nın feshi karşılığında, -eğer güçleri yeterse Suriye'de olduğu gibi bir "ümmet toplumu" ("mezheplere dayalı yönetim") kurmak için- Türkiye ve Suriye'de bölgesel bir güç olma peşindedir. Bunun için örgüt mensuplarına af ve eve dönüş dahil, bazı yasalar çıkarabilirler (Buna da "demokratikleşme" derler). İçeride ise Kürtleri CHP'den koparmak ve Erdoğan'ın siyasi ömrünü bir kere daha uzatmak amaçlanıyor. Saray'ın -eski "komünist", şimdi "tek-adamcı"- sözcüsü Mehmet Uçum'un bir tweet ile önerdiği, "geçiş süreci kanunu" de apaçık bir aldatmacadır (11 yıl evvel çıkarılmış -ve hiç uygulanmamış- 5661 sayılı kanunu hiç işletmeyen, "geçiş süreci kanunu"nu neden işletsin?)

Bu Komisyon'da -"görev" bölümünde anlattığım gibi- "Kürt sorununu çözmek" gibi bir amaç -kâğıt üstünde dahi-olmadığı gibi, "demokrasi" veya "hukuk devleti" asla yoktur (Zaten komisyonun şu ana kadar yaptığı 5 toplantı "havanda su dövmek"ten öte değildir). CHP'li belediye başkanlarının hapiste olduğu, itirafçıların "evlerinden belediye başkanı aldırdığı", Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmadığı, avukat, savcı ve hakimlerin rüşvet söylentilerinin merkezinde yer aldığı, yargıya güvenin yüzde 3'e düştüğü, çetelerin her yerde kol gezdiği, sokakların mafyaya teslim edildiği bir devlette, zaten demokrasi değil; diktatörlük var demektir.