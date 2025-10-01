Komşudan korkuya

Sosyal medyada karşıma sık sık şu kadar saniyede şu kadar çocuk öldürülüyor, şu kadar kadın tecavüze uğruyor gibi paylaşımlar çıkıyor. Zizek'in 'Violence' adlı kitabında yazdığı gibi bu "aciliyet haberleri" sorunun gerçekçi çözümünden çok başka şeylere kapı aralıyor. Bir kahve markasının zincir mağazalarındaki posterlerinde yazan, "içtiğiniz kahve Guatemala'daki çocukların sağlık harcamalarına gidiyor" gibi bir ifade de o aciliyet baskısı var. Kahvenizi yudumlarken bir çocuğun sağlığına kavuştuğunu hayal ederek acil bir tatmin bulabilir, kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu "aciliyet" söylemi, kişinin işlevsizliğini, çaresizliğini de yüzüne vuruyor. Bu kadar acil bir duruma nasıl müdahale edilebilir ki? Düşünmek için zaman yok” baskısı, çözümü hızlandırmaz; insanı felç eder.

VAKİT YOK

Sosyal medyada, TV’lerde, gazetelerde hep aynı cümleler: “Her şey kötüye gidiyor, tarihe not düşüyoruz…” Bu anlatının beklentisi, birilerinin acilen harekete geçmesi. Beklenti açık: Birilerinin hemen harekete geçmesi. Oysa asıl ihtiyaç, sabırla düşünmek. Zizek’in ya da Bifo Berardi’nin işaret ettiği gibi, belki de asıl ihtiyaç duyulan şey sabırla oturup düşünmek. Oysa “doğa yok oluyor, insanlar katlediliyor” baskısı öylesine güçlü ki, insan ya acıyı taşır ya da duyarsızlaşır.

BEKLEMEK

Lenin, 1914 felaketinden sonra İsviçre’ye çekildi; yaptığı tek şey öğrenmek, düşünmek, yazmaktı. Eğer bunu yapmasaydı, devrime giden sürece katkı da sunamazdı. Zizek’in söylediği tam da bu: Medyatik şiddet bombardımanına tutulduğumuz bugün, asıl ihtiyacımız olan beklemek, analiz etmek, düşünmek. Belirsizliklerin ortasında kaygıyla debelenen insana bir de “çabuk ol!” baskısı yüklemek, onu daha da felç ediyor. Beklemek dediğim, edilginlik değil; hızın bize dayattığı korku ekonomisinden bir anlığına çekilip anlam kurma cesareti.

KORKUNUN İNŞASI

Peki bu aciliyet baskısı dışında, şiddet sahnelerinin sürekli üzerimize boca edilmesinin anlamı ne? Zizek’e göre, her şeyin nedeni biyo-politikaya indirgenmiş siyaset ve bugünkü öznelliğin temel bileşeni olan korku. Çünkü insanların bugünkü hedefi sadece hayatta kalmak, güven ve refah. Umut ya da ideallerden çok korku motive ediyor. Bu yüzden özgürlükçü siyasetten çok güvenlikçi, hatta korkuyu üreten siyasete yöneliyoruz. Korku bugün, göçmenle terörü, yoksullukla “ahlak”ı, ekolojiyle gündelik huzursuzluğu aynı çuvala dolduruyor; kalabalıkları güvenlik vaadiyle hizalıyor. Sokak hayvanlarından korkuluyorsa, ölümlerine de duyarsızlaşılıyor. Aynı korku ve duyarsızlaşma farklı etnik gruplara, kimliklere de sirayet ediyor. Sonra bu duygu bireylere iniyor: “Başkasına oluyorsa ses çıkarma.” Aslında verilmek istenen temel mesaj şu: Komşundan kork. O yüzden Gazze meselesi yalnızca oradakileri ya da insan haklarına duyarlı olanları ilgilendirmiyor; bu trajedinin yükü bütün insanlığın omuzlarında. “Komşunu sev” ilahi emri sanki iptal edilmiş durumda. Bunun anlamı, temel güvenin de iptali.

CANAVAR VE KURBAN

Aciliyetin ve korkunun yarattığı körlükten çıkmak için, önce yavaşlamayı ve dinlemeyi öğrenmek gerek. Düşman, hikâyesini duymadığınız kişidir. Bütün o öldürülenlerin hikâyelerini duymakla, sadece bir sayı ya da ekrandan yıkılmış binaları görmek farklı şeyler. 'Frankenstein’da gördüğümüz şey açık: “Canavar”ı yakından duyduğunda, karşında kurbanı bulursun. Komşumuz da bizim gibi biridir, tüm farklılıklarıyla. Komşumuzdan korktukça komşularımız da bizden korkacak. Komşudan korkmak, aslında kendimizden korkmaktır. En küçük başlangıç, bir hikâyeyi baştan sona dinlemek: Bir haberin içindeki tek insanın adını, sesini, bağlamını unutmamak. Bu kısır döngüyü kırmanın tek yolu, hikâyelere kulak vermek ve birbirimizi yeniden görmek.