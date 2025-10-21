Komünist Partisi erken seçime hazırlanıyor

Prof. Dr. Ali ARAYICI / Paris

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız halkının büyük çoğunluğunun iradesine aykırı bir politika izlerken toplumun önemli bir kesiminin öfkesini de üzerine çekiyor. Düşük gelirliler, yoksullar, orta sınıflar, ezilenler, işçiler, işsizler, savunmasız kesimler ve doğal olarak en yaşlılar oldukça rahatsız.

Macron, uyguladığı neo liberal politikalarda istediği kadar ısrarcı olsun. Huzursuzluk artıyor. Halkın büyük çoğunluğunun istemediği bir politikayı uygulayabilecek bir hükümet bulamayacak. Parlamentonun feshedilmesinden bu yana Macron, yeni hükümet kurma seçimlerinde sol ve merkez solu dışlayarak aşırı sağcı, ırkçı, yozlaşmış ve faşist partilere yakın görünmek için sürekli olarak merkez sağa yanaştı.

Macron, 9 Eylül’de aşırı sağa yakın merkez sağ bir hükümet kurmak için eski savunma bakanı Sébastien Lecornu'yu atadı. İlk hükümeti kurarak kısa bir süre başbakanlık yapıp, 6 Ekim'de istifa ettikten sonra, Macron 10 Ekim'de yeniden hükümeti kurmak üzere, ikinci kez Lecornu'yu atadı.

Yeni hükümet, Macron'un sadık destekçilerinden oluşuyor. Lecornu'nun yeni hükümeti, atanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen her zamankinden daha fazla baskı altında. Başbakanın 14 Ekim'deki genel politika hakkındaki olumlu açıklaması, hükümetin kaderini belirledi. Ancak, Başbakanın bu açıklamasıyla, hükümetin uzun süre görevde kalması muhtemel görünüyor.

Bunun tam tersi de olabilir. Macron'un ileri sürdüğü politika, ortaya çıktığında çok çabuk yok oluyor. Tam tersini iddia ediyor ve bunu "dengeli bir duruş" olarak sunuyor. Lecornu'nun, ikinci hükümetinin atanması bunun açık bir simgesi. Başbakan birçok şey vaat ederken, ekip sonunda başkanlık kampını iktidarda tutma niyetini vurguluyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yeni "dengeli hükümetin" "siyasi çeşitliliğini" övmekten geri durmuyor.

ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Fransa'da erken parlamento seçimleri olasılığı tartışmaları gündemini koruyor. Bu seçimin ilk turu 16 Kasım, ikinci turu ise 23 Kasım'da yapılacak olması konuşuluyor. Fransız kamuoyunda seçkin bir yeri olan Canard Enchaîné gazetesi; Macron’un, il valilerine 16 ve 23 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanmaları talimatını gayrı resmi olarak verdiğini iddia ediyor.

Bu konuyu, başka iletişim ve yayın organları da dile getiriyor. Canard Enchaîné gazetesinde yer alan bir habere göre Macron çok yakın bir gelecekte Ulusal Meclis'i feshetmeyi düşünüyor. Ayrıca, çok gizli bir siyasi taktik uygulayarak bir sonraki seçimlere hazırlanıyor.

SOL SORUMLULUK ALMALI

Yeni Halk Cephesi (NFP) bileşenlerinden komünistler, sosyalistler, boyun eğmeyenler ve yeşiller yeni döneme hazırlanıyor. NFP'nin tüm bileşenleri, aynı siyasi çizgiyi paylaştığı söylenemez. Bu durum, Zucman vergisi, işverenlere verilen 211 milyar avroluk yardımın kaldırılması ve kontrolü, en önemlisi de emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılması için; birlikte oy vermelerine engel değil. Halkın büyük bir çoğunluğunun desteklediği ekonomik ve sosyal önlemleri, ulusal temsil organına sunmak, bunları kimlerin destekleyip kimlerin karşı çıktığını göstermek açısından bu önemlidir.

Fransız Komünist Partisi (PCF) Ulusal Konseyi, 11 Ekim'de Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) genişletilmesi, sola daha fazla oy kazandırmak, merkez sağ ve aşırı sağı yenmek için; en iyi seçim stratejilerini ve taktiklerini görüştü. Parti çoğunluğu, yerel gerçekler ve mücadeleler doğrultusunda merkez sağ ve aşırı sağı yenmek için; emekten yana devrimci adayları seçmek istiyor.

Bazı önde gelen PCF üyeleri, partinin NFP bileşenleri arasında, önemli bir "köprü" görevi görmemesinden dolayı üzüntü duyuyor. Bu bağlamda, 11 Ekim'deki tartışmalarda, yapısal önlemlere ve kurumların dönüşümüne vurgu yapılarak ilerleme arzusunu ortaya koyuyor. Partinin yeniden yapılandırılması ve aktif eyleme geçmesi vurgulanıyor.

PCF Ulusal Konseyi, 11 Ekim'deki toplantısında birkaç önemli karar aldı. Bu kararlarda komünistler, sağcı Lecornu'nun ikinci kez başbakan olarak atanmasına öfkelendiklerini belirttiler. Lecornu, Macron'un ‘hiçbir şeyin değişmemesi için ve sürekli kontrolü elinde tutma’ politikasına uygun olarak 2026 bütçesini Ulusal Meclis’te kabul etmeye çalışıyor" denildi.

Macron ve hükümetinin politikalarına karşı çıkan kesimlerle, siyasi partiler ve toplumsal hareketlerle yapılan görüşmelerde; PCF bir dizi "atılım" önerisi gündeme getirdi. Tartışmalar sonucunda, komünistler birçok açıdan ideolojik ilerleme sağladığını gösterdi. PCF Ulusal Sekreteri Fabien Roussel, "Elde ettiğimiz birkaç olumlu noktayı kabul etmeliyiz" dedi. "Emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasının hâlâ gündemde olması bir zaferdir" diye ekledi.

Macron’un 5. Cumhuriyet'in ömrünün tükendiğini ileri sürdüğü, 6. Cumhuriyet'i gündeme getirildiği siyasal iklimde sola çok şey düşüyor.