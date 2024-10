Komünistler oylarını katladı

Avusturya’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) sandıktan birinci çıktığı seçimde Avusturya Komünist Parti (KPÖ-Plus) yüzde 2,4 oy alarak baraja takıldı. Üç yıl önce ülkenin ikinci büyük kenti Graz’da belediye başkanlığını kazanan, Nisan 2023’te ise büyük oy patlaması yaparak Salzburg Eyalet Parlamentosu’na giren KPÖ-Plus pazar günkü seçimde oylarını artırsa da Parlamento’ya giremedi. KPÖ Graz Sekreteri Max Zirngast, sonuçların sürpriz olmadığını söyledi.

Aşırı sağcı FPÖ’nün 2022’nin sonundan bu yana tüm anketlerde birinci sırada yer aldığını kaydeden Zirngast, “Bu nedenle sonuç pek de şaşırtıcı değildi. Ancak bunu sadece bir anket olarak değil, gerçek bir seçim sonucu olarak görmek bazı insanları şaşırttı ve şok etti. Mutlak oy ve yüzde olarak FPÖ’nün en iyi seçim sonucu olsa da, partinin 1999 ve 2017’de de benzer şekilde iyi sonuçlar aldığı unutulmamalıdır” diyor.

Seçim sonuçlarının büyük dersler barındırdığını ifade eden Zirngast, “Bu bize her şeyden önce bir şeyi gösteriyor: Başta muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokratlar olmak üzere yerleşik partilerin FPÖ’ye verecek bir cevabı yok” ifadelerini kullanıyor.

Max Zirngast

KORKULARI KULLANDILAR

Aşırı sağcıların seçimlerde bu derece oy almasının merkez partilerin zayıflığından kaynaklandığını söyleyen Zirngast, FPÖ’nün aynı zamanda toplumun korku ve endişelerini iyi kullandığını vurguladı. Zirngast bu durumu şu sözlerle açıklıyor: “Bir yandan, bu kesinlikle diğer partilerin zayıflığından kaynaklanıyor. İktidar partileri ÖVP ve Yeşiller seçimlerde Avusturya nüfusunun büyük bir bölümünün desteğini kaybetmiştir. Sosyal Demokratlar iç çatışmalarla boğuşuyor ve hiçbir yere varamıyorlar. FPÖ, son yıllardaki sosyal çalkantıları (pandemi, savaş, enflasyon) ve insanların endişe ve korkularını duygusallaştırmayı ve bunları kendi lehine kullanmayı başardı.”

Seçimin ardından gözler şimdi hükümet kurma çalışmalarında. Sandıktan çok parçalı bir tablo çıktı. Yüzde %28,8 oy alan Özgürlük Partisi’ni muhafazakar sağ Halk Partisi (OVP) %26,3, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) %21,1, liberal NEOS, %9,2, Yeşiller 8,2 oy ile takip etmesi koalisyon hükümetini zorunlu kıldı. Avusturya’yı zorlu bir dönemin beklediğini ifade eden Zirngast, hükümet kurma sürecinin de sancılı geçeceğine şu sözlerle işaret ediyor: “Hangi hükümetin kurulacağı henüz belli değil. Ancak her türlü denklemde ÖVP anahtar konumda ve onsuz bir hükümet olmayacak. ÖVP ya FPÖ ile anlaşacak ve başbakanlığı bırakacak ya da SPÖ ve muhtemelen liberal NEOS gibi üçüncü bir parti ile koalisyon kuracak. Her iki durumda zorluklar yaşanacaktır. Her halükarda, FPÖ şu anda siyasi dizginleri elinde tutuyor ve sadece gerçekten alternatif bir güç onun gücünü dizginleyebilir. Mevcut yerleşik partiler bunu yapamaz.”

ORGANİZE OLACAĞIZ

Komünist Parti’nin aldığı oyların kendileri açısından bir başarı olduğunu kaydeden Zirngast, bu durumu şöyle temellendiriyor: “Komünist Parti 1962’den bu yana en iyi parlamento sonucunu elde etti. Son genel seçime kıyasla oylarını dörde katladı. (Komünist Partisi 2019’daki genel seçimde üzde 0.7 oy almıştı.) Son yıllarda parti olarak güçlü bir şekilde geliştik, yerel düzeyde başarılar elde ettik ve yerel meclislerde ve il parlamentolarında daha iyi yer edindik. Bir sandalye kazanma umudumuz vardı, ancak parti olarak ülke çapında %4’e ulaşamadık. Baraja takıldık. Mevcut siyasi iklimde daha çok yapılacak şeyler vardı. Partiyi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmeye ve önümüzdeki görevlerle yüzleşmeye devam edeceğiz.”