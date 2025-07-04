Konak Belediyesi 1 yılda 778 kişiyi iş sahibi yaptı

BİRGÜN EGE

Konak Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’, bir yılda 1163 iş ilanını, iş arayanlara ulaştırdı. Sistemde mevcut olan ilanlara 21 bin 775 başvuru yapıldı. Konak Belediyesi İş İlanları Portalı İş’te Konak’ın, www.istekonak.com adresi üzerinden yapılan kayıtla başlayan iş bulma serüveninde 235’i kadın olmak üzere 778 yurttaş kendisine uygun işi bularak çalışmaya başladı. Öte yandan İş’te Konak, sayıları 390’a ulaşan anlaşmalı firmayla iş arayan yurttaşları buluşturmak için köprü olmaya devam ediyor. Her geçen gün iş bulmak için İş’te Konak’a yapılan başvuru sayısıyla beraber, anlaşmalı firma sayısı da artış gösteriyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’nin önemli bir açığı kapatarak iş arayan ve işveren arasında sağlam bir köprü kurduğunu ifade ederek, İş’te Konak aracılığıyla işe giren her Konaklının büyük gurur ve mutluluk yaşattığını söyledi.

Konak Belediyesi’nin Personel İstihdam Ofisi İş’te Konak, ilk günden itibaren hayatlara dokunarak, iş arayanla işveren arasında sağlam köprüler kurdu.

Bu isimler arasında yer alan, Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu Serdar Benzer, İş’te Konak’a yaptığı başvurudan hemen bir ay sonra yabancı dil kursunda Eğitim Danışmanı olarak işe başladı.