Konak Belediyesi Yaz Okulu denizde final yaptı

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin çocuklara özel düzenlediği Çocuk Yaz Programı sona erdi. 6 semt merkezinde 7-10 ve 11-14 yaş grubuna yönelik yaz okullarının finali ise deniz gezisiyle yapıldı. Bir ay boyunca Felsefe, Drama, Sağlıklı Beslenme, Ekoloji ve Geri Dönüşüm, Orf Müzik, Ebru, Deney ve Bilim, Çocuk Hakları Atölyeleri ile Satranç Eğitimi ve Robotik Kodlama ders ve atölyelerine katılan, kendileri için düzenlenen kültür gezileriyle kenti tanıyan çocuklar, son dersin ardından denize koştu.

Mahallelerinden alınarak Foça Belediyesi’nin mavi bayraklı Karakum Plajı’ndaki tesisinde denizle buluşan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Çocuk Yaz Programının, çocukları için hem akademik hem sosyal anlamda büyük katkıları olduğunu dile getiren anneler, kursların sonunda deniz gezisi yapılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

İki çocuğu da yaz okuluna katılan Yasemin Gülayda, “İki çocuğum da iki ayrı yaş grubunda yaz okuluna katıldı. Dolu dolu bir program geçirdik. Sosyal faaliyetler açısından bizim için çok verimli oldu” dedi. Beren Altın ise şunları söyledi: “Yaz okuluna gittiğim için çok mutlu oldum. Hem orada güzel şeyler öğreniyoruz, hem gezilere gidiyoruz. Şu an çok mutluyum, denize de geldik.”-