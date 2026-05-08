Konak Kent Konseyi’nden anlamlı vefa

BirGün/EGE

Konak Kent Konseyi Adalet ve direnci simgeleyen tüm anneler adına Gülistan Doku'nun annesine "Yılın Annesi" unvanını verdi. 6 yıl önce “şüpheli” ölüm olarak dosyası kapatılan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku; evladının anısını yaşatmak, dosyanın sürekli canlı kalmasını sağlamak ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle ödüle layık görüldü.

Konak Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bu seçimin sadece bir anma değil, aynı zamanda kadın cinayetlerine karşı bir toplumsal duruş olduğu vurgulandı.

17 yaşında katledilen Gülistan Doku’nun annesinin, yaşadığı büyük acıya rağmen diğer kadınların benzer kaderi paylaşmaması adına sergilediği duruş, Konsey Meclis üyelerinin oy birliğiyle bu kararı almasına yol açtı.

Konak Kent Konseyi, şunları ifade etti:

"Bedriye Doku 6 yıldır dinmeyen acısını, adaletin sağlanması için hukuki ve toplumsal mücadeleye dönüştürerek kadınlar için hak arayışının sesi oldu. Kaybedilen her kadının sadece bir rakam değil, bir yaşam ve bir aile olduğunu topluma yeniden hatırlatarak farkındalık sağladı. Evlat acısını yüreğine gömüp, başka annelerin ağlamaması için yürütülen kadın hakları mücadelesine ilham verdi. Gülistan Doku'nun annesinin şahsında, evladını şiddete kurban vermiş tüm annelerin yanında olduğumuzu paylaşmak istedik. Bu ödülün, annelerin dinmeyen sızısına küçük bir teselli ve kadın cinayetlerine karşı yükselttiğimiz isyanın bir sembolü olmasını diliyoruz."