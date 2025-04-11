Konak Metro’ya kütüphane

BirGün EGE

İzmir'de 61. Kütüphane Haftası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor. Kitaba erişimi kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kente yeni kütüphaneler kazandıran Büyükşehir, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Konak Metro Kütüphanesi'ni hizmete aldı. Kütüphanenin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Sarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sedat Kirt ile yurttaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Sarı, yaptığı konuşmada kütüphanenin Konak Metrosu'nda merkezi bir konumda yer aldığını, bunun da okuyucunun kitaba ulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nde görevli Bora Çelik de şair Süreyya Berfe’nin hayatını anlattı.

2 KİTAP 21 GÜN BOYUNCA ÖDÜNÇ ALINIYOR

Konak Metro Kütüphanesi’nde Türk ve Dünya edebiyatı, çocuk kitapları, tarih, psikoloji, ekonomi, felsefe ve sınava hazırlık olmak üzere bin 300 kitap bulunuyor. Kütüphaneye ücretsiz üye olanlar, 2 kitabı 21 gün boyunca ödünç alabiliyor. Kütüphanede bulunan çalışma alanı da okuyucuların kullanımına sunuldu. Kütüphane içerisinde yer alan sergileme bölümünde ise şair Süreyya Berfe’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan kitaplarından seçme koleksiyonu ve özel eşyaları yer alıyor.

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 11 Nisan Cuma günü Matbaadan Kütüphaneye: Kağıdın Yolculuğu başlıklı bir gezi gerçekleştirilecek ve Enki Matbaa, Yakın Kitabevi ile Kent Kütüphanesi ziyaret edilecek. 12 Nisan Cumartesi günü ise saat 10.30’da Kent Kütüphanesi’nde Yusuf Çağlayan ile Sözcük Atölyesi var. Şato Kütüphanesi’nde saat 15.00’te Gençlerle Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi başlıklı bir seminer düzenlenecek. 14 Nisan Pazartesi günü saat 14.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi’nde şiir dinletisi ve Türk Halk Müziği konseri yapılacak. Bostanlı-Konak vapurunda ise Körfezde Bilgi Dalgası başlıklı bilgi yarışması düzenlenecek. 15 Nisan Salı günü saat 11.00-16.00 arasında da Bornova Metro İstasyonu’nda Gezici Kütüphane etkinlikleri düzenlenecek. Akıl Oyunları Atölyesi ise Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi’nde 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

17 Nisan Perşembe günü etkinlikleri de dopdolu geçecek. Kültür 68 Kütüphanesi’nde saat 14.00’te Erişilebilir Kütüphane: Kitaplar Konuşuyor başlıklı etkinlikte engelli bireylerin katılımıyla belirlenen kitaplar, oyun yöntemleriyle okunacak ve yaratıcı drama yöntemleriyle canlandırılacak. Çocuk kitapları yazarı Aytül Akal da 18 Nisan Cuma günü saat 16.00’da Kent Kütüphanesi’nde imza günü ve söyleşi gerçekleştirecek.