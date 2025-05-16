Konak Tarih Gezileri başlıyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin kent tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği Konak Tarih Gezileri yeniden başlıyor. Program kapsamında haftada iki gün gerçekleştirilen Kadifekale-Basmane rotasının yanı sıra haftada iki gün de Kemeraltı gezisi yapılacak.

Mayıs ayı boyunca Kadifekale-Basmane Gezisi 15’inden itibaren salı ve perşembe; Kemeraltı Gezisi ise 21’inden itibaren çarşamba ve cumartesi gerçekleştirilecek. 25 kişilik kontenjanla sınırlı ücretsiz gezilere katılım için 484 53 00 numaralı telefondan 2906 ve 2058 dâhili hatlara bağlanarak kayıt yaptırılabiliyor.

18 yaş üstü Konaklılara açık olan Konak Tarih Gezilerinin en bilinen rotası Kadifekale-Basmane gezisi, bu sezon da katılımcılara efsanevi bir tarih yolculuğu yaşatacak.Programın yeni rotası Kemeraltı’nda adım adım tarihin izinin sürüleceği gezi sırasında mimari detaylar ve tarihe damga vurmuş olaylar anlatılacak.