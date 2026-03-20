Konak Tarih Gezileri’nde yeni dönem başlıyor

BirGün/EGE

Konak Belediyesi’nin düzenlediği Konak Tarih Gezileri, yeni sezona hızlı başladı. Sosyal medyadan duyurulan gezilerin kontenjanları ilk günden doldu.

Kemeraltı ve Alsancak ile Basmane’den Kadifekale’ye uzanan güzergâhlar olmak üzere kentin üç tarihi bölgesini kapsayan gezilerde anıt yapılar, tarihi binalar ve simge mekânlar ziyaret ediliyor.

Her adreste, bölgenin tarihsel bütünlüğü içinde o mekânın hikayesinin de anlatıldığı gezilere katılmak için başvurular, sosyal medya üzerinden duyurusu yapıldıktan sonra https://basvuru.konak.bel.tr/ adresinden üzerinde oluşturuluyor.

Öte yandan 444 35 66 numaralı Konak İletişim Merkezi’ni arayarak detaylı bilgi alınabiliyor.

Kemeraltı’nın atmosferinden Kadifekale ve Basmane’nin tarihi derinliğine, Alsancak’ın kendine has dokusuna kadar uzanan keşif rotasına olan yoğun ilgi için teşekkürlerini ileten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak Tarih Gezilerimizi önemsiyoruz ve Konak Belediyesi olarak bu gezilerimizi, kentin sahibi tüm İzmirlilerin, kentimizin kültürel mirasını daha yakından tanıması ve şehrimizin hikâyesine ortak olması için düzenliyoruz. Kentlilik bilinci, kentini tanımakla başlıyor; kentini tanımak, kentle bağ kurmayı sağlıyor. Konak’ta yaşayan, yolu Konak’tan geçen herkesin, bu tarihi ve kültürel zenginliği yaşamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.