Konak’ın sokakları kadınlara emanet

BirGün EGE

Konak Belediyesi, genç kadın istihdamı sağlamak üzere 25 yaş ve altı lise mezunu 20 kadını iş sahibi yaptı. Kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması, kadın emeğinin değerlenmesi, kadının iş hayatında daha görünür olması ve erkek egemen olarak tanınan işlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında Konak’ın kadın işçileri hem örnek hem öncü oldu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ın kadın başkanı olarak en başta da söylediğimiz gibi kadın emeğinin hem görünür olduğu hem değerinin bilindiği; kadınların toplumsal hayata kendi ekonomik gücünü de sağlayarak katıldığı bir Konak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mülakatların ardından 20 genç kadın, erkek işi olarak görülen süpürgeci olarak işe başladı. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğini Konak’ta sağlamak üzere elimizden geleni yapmak için söz verdik. Bu da eşitliği sağlamakta en güzel işlerden biri” dedi.

İşe başlayanlardan Aslıhan Çelik ise kadın dayanışması ve kadının görünürlüğüne vurgu yaparak, “İlanı Konak Belediyesi’nin internet sitesinden gördük, başvurumuzu yaptık, mülakata girdik ve seçildik. Konak Belediyesi’nde kadın istihdamı sağlandığı için çok mutluyum. Umuyorum ki ileride daha çok kadın arkadaşımız, kız kardeşimiz belediyelerin birimlerinde daha çok bulunacaklar ve daha çok göz önünde olacaklar” ifadelerini kullandı.