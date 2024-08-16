Konaklı çocuklar sporla yaşıyorlar

BirGün EGE

İlçede yaşayan çocukları küçük yaşlardan itibaren sporla buluşturan Konak Belediyesi’nin yıl boyunca hizmet veren spor kursları, yaz döneminde de devam ediyor. Futboldan basketbola, voleyboldan cimnastiğe kadar 7 ayrı branşta kursun verildiği spor okulları, 4-13 yaş aralığındaki çocukların yazın tadını spor yaparak çıkarmalarını sağlıyor.

Yoğun ilgi gören kurslar çocukların farklı alanlarda yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine de olanak tanıyor. Gültepe Atatürk Spor Tesisi’nde uzman spor eğitmenleri, 4-13 yaş grubuna temel hareket eğitimi kursunda çocuklara sporu sevdiriyor. Aynı tesiste futbol, basketbol ve voleybol kursları da spor okulları kapsamında devam ediyor. Güneşli Mahallesi’ndeki Dr. Sadettin Yağdıran Spor Tesisi ile Zafertepe Spor Tesisi’nde futbol kursları tam gaz devam ederken, Hatay Semt Merkezi’nde de çocuklar halk oyunları kursuna katılıyor.

Voleybol antrenmanlarına devam eden 13 yaşındaki Aleyna Yıldız, “Öğretmenlerimiz bizimle çok ilgileniyor. Antrenmanlarımız çok verimli geçiyor. Voleybol takımının kaptanıyım. Burada son sezonum. Hedefim buradan iyi bir takıma gitmek” dedi. 12 yaşındaki Gülsüm Sucu da, “Bu kurs bana basketbolu sevdirdi. Basketbolla ilgili tekniğimi geliştirmemi sağladı. Buradaki eğitmenlerimden çok memnumum, hepsi çok iyi, hepsini çok seviyorum” dedi. Sucu’nun takım arkadaşı Almira Hazal Bayram da kurs sayesinde yeteneklerini geliştirdiklerini dile getirerek yaz tatili boyunca çalışmalara devam edeceğini söyledi.