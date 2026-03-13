Konaklı çocuklara güçlü gelecek

BirGün/EGE

Konak Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü meyvelerini vermeye devam ediyor.

Protokol kapsamında düzenlenen Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) sayesinde Beştepeler Sosyal Tesisleri ve Ballıkuyu Ahmet Kesici Kültür Merkezi’ndeki çocuklara, ergenliğe geçişte duygusal, bilişsel ve psikolojik destek veriliyor. 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik proje ile çocukların, stresle baş etme, akran zorbalığıyla mücadele ve sosyal hayatın zorluklarına karşı dayanıklılık kazanma becerilerini geliştirmelerine imkan tanınıyor.

14 hafta boyunca interaktif çalışmalarla desteklenen çocukların iletişimi kuvvetleniyor, öz farkındalıkları artıyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, çocuklara yönelik düzenledikleri eğitimlerin, hizmette “Adil Kent, Eşit Yurttaş” ilkesinin sürdürülebilirliğini sağladığını vurguladı ve, “Konak’ta çocuklarımızın mutluluğunu önemsiyor, onların sağlıklı gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Adil Kent, Eşit Yurttaş’ mottomuz, Konaklı çocuklarımıza verdiğimiz hizmette her zaman ön planda. Onlara eğitimde ve sosyal yaşamda eşit fırsatlar sunarak çocuklarımızı güçlü bir geleceğe hazırlama gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.