Konak’ta 350 haneye odun desteği verildi

BirGün EGE

İzmir yılın en soğuk günlerini yaşarken, Konak Belediyesi tüm gücüyle sahada olmaya ve sosyal desteklerini artırarak sürdürmeye gayret ediyor. Bu anlayış doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin budama çalışmalarının ardından ortaya çıkan atıklar, belediyenin fidanlığında bulunan atölyeye götürülüyor. Atölyedeki emekçiler bu atıkları tek tek işleyerek yakacak odun haline getiriyor. Tonlarca odun, mahalle muhtarlarıyla birlikte belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, budama sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için canla başla çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, tonlarca atığı yakacak oduna dönüştürdüğünü vurguladı.

Bu sayede son 2 ayda 350 hanenin ısıtılmasına katkı koyduklarını belirten Başkan Mutlu, “Bir yandan ağaçlarımızın düzenli bakımını yaparken, diğer yandan Konaklı komşularımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız ve komşularımızla kurduğumuz sağlıklı iletişimlerle, evleri olduğu kadar yürekleri de ısıtmaya gayret ediyoruz. Aynı anlayışla çalışmaya, Konak’ta dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.