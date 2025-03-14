Konak’ta ‘Altınpark’ arkeopark olacak

BirGün EGE

Tarihi ve kültürel mirası korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Altınpark ve çevresinin “Arkeopark” olarak düzenlenmesi için harekete geçti. 5 bin 250 metrekarelik alanı kapsayan “Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi” ile İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuru yapan Konak Belediyesi, antik dönem surları dışında kalan çok katmanlı arkeolojik alanı, sosyal yaşam ile entegrasyon sağlayacak şekilde rekreasyon alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Tarihi gün yüzüne çıkararak görünür hale getirecek olan proje kuruldan onay alması durumunda bölge turizmine de önemli katkı sağlayacak. Uygulama projesi, alanın mevcut sorunlarının çözülmesi, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi, ayrıca ziyaretçilerin alana kontrollü ve güvenli bir şekilde erişimlerini sağlayacak önerileri kapsıyor.

Tarihi mirası koruyarak gelecek kuşaklarla buluşturmaya kararlı olduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, insan ve kent tarihi arasındaki ilişkinin yeniden kurulması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Mutlu, “Altınpark, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle İzmir’in en kıymetli alanlarından biri. Altınpark Arkeopark Projesi, sadece geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillere bu mirası aktarabilmek adına önemli bir adım” dedi.