Konak’ta anneler de bebekler de mutlu

BirGün EGE

Toplumcu belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçlarını destekleyen Konak Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek’ ve ‘Emzirme Eğitimi’ projeleriyle yeni doğan Konaklılar ile annelerin yanında.

Sosyal Yardım İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projelerle bebeklerin ilk günlerinde kullanılacak malzeme ve giysilerin yer aldığı çanta başvurular üzerine adrese teslim ediliyor.

Alanında uzman hemşireler de bebeklerin sağlıklı büyümesini kolaylaştırmak için talepte bulunan annelere emzirme eğitimi veriyor. Doğumdan sonra en geç üç ay içerisinde bebeğin kimlik kartı ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılan başvuruların incelenmesiyle belirlenen ihtiyaçlı aileler, evinde ziyaret edilerek minik Konaklılara ilk hediyeleri Konak Belediyesi tarafından sunuluyor. Hoş Geldin Bebek çantasının içerisinde bebek bezinden ıslak beze, alt açma örtüsünden biberona, zıbından çoraba kadar bebeğin ilk günlerinde kullanılacak malzeme ve giysiler yer alıyor.