Konak’ta bayram dayanışması

BirGün EGE

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Giysi Market, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem günlük hem bayramlık giysi ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını hızlandırdı.

Özellikle çocuk kıyafetlerinde geniş bir yelpazeye sahip olan Giysi Market, çocukların bayram sevincini katlamak için bayramlıkları hazırladı.

Konak’ın farklı bölgelerinden yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi ailenin yararlandığı Giysi Market’in sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bayramlar en çok çocukları mutlu eder ve her çocuğun bayramda yepyeni bayramlıklar giymeye hakkı olmalı. Biz Konak’ta adil kent, eşit yurttaş dedik. Kimse ayrımcılığa uğramasın, kimse kendisini öteki hissetmesin, tüm Konaklı komşularımız mutlu olsun dedik. Bunu sağlamak için de sosyal demokrat belediyecilik uygulayacağımızı söyledik. Sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri de Giysi Marketimiz” dedi. Konak Belediyesi Giysi Market’ten yararlanan Konaklılar çoraptan abiyeye, şapkadan ayakkabıya ihtiyaç duydukları her giysiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Görevlilerin yönlendirmesiyle en doğru ürüne ulaşan vatandaşlara verilen tüm giysi ve aksesuarlar yeni, etiketli ve kaliteli ürünlerden oluşuyor. Vatandaşa ulaştırılan orijinal ambalajındaki giysi ve aksesuarlar üretici tekstil firmaları ve mağazalardan bağış yoluyla temin edilirken, ikinci el ürün kabul edilmiyor.

Giysi Market hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Türkyılmaz Mahallesi, 442 Sokak’ta bulunan Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kimliğiyle beraber başvuruda bulunabiliyor. Öte yandan giysi bağışında bulunmak isteyen hayırseverler de belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ilgili birimi 0232 425 04 34 numaralı telefondan arayarak bilgi alabiliyor.