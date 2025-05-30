Konak’ta bayram dayanışması büyüyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nda bağış sahipleriyle ihtiyaç sahibi yurttaşları bir araya getirecek. Duyarlı vatandaşların kurban eti bağışları, Konak Belediyesi tarafından sıcak yemek olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, 0232 425 04 34 numaralı telefonu arayabilecek.

Başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Kurban bağışları aşevinde, hijyenik şartlarda kavurma halinde pişirilerek servise hazırlanacak. Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bayramların en güzel yanı, paylaşmak ve dayanışmadır. Bu yıl da kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Gelin, bu bayramda dayanışmayı birlikte çoğaltalım” ifadelerini kullandı.