Konak’ta bir yılda 8 adet ‘Mutluluk Kahve’ şubesi

BirGün EGE

Konak’ın ülkeye örnek sosyal belediyecilik hizmeti ‘Mutluluk Kahveleri’nin ilkinin açılışının üzerinden tam bir yıl geçti. Uygun fiyatlı menüleri ve kaliteli hizmetiyle Konaklıların gözdesi olan Mutluluk Kahveleri, bir yılda toplam 8 şubeye ulaştı.

Mutluluk Kahveleri, Kemeraltı’nın yanı sıra Güneşli Mahallesi Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisleri, Barbaros Mahallesi Adile Naşit Parkı, Ulubatlı Mahallesi Toros Sosyal Tesisleri, Alsancak Sevgi Yolu Kiosk ve Güzelyalı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde hizmet veriyor. Ayrıca Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nda yer alan kafeterya, Mutluluk Kahvesi konseptiyle yenilenerek bütçe dostu olarak faaliyete başladı.

Öte yandan Murat Reis Mahallesi’ndeki M. Yüce Sonkurt Parkı içinde hazırlıkları tamamlanan Mutluluk Kahvesi de sekizinci hizmet noktası oldu. Kentin uğrak noktalarında konumlanması ve çayın 10 lira, kahvenin 20 liraya içilebildiği, uygun fiyatlarıyla gün boyu dolup taşan Mutluluk Kahveleri, müşterilerinden aldığı olumlu yorumlarla da dikkat çekiyor. Hizmetten gençlerin de memnun kaldığını söyleyen öğrenci Elif Döneken de “Böyle tarihi bir mekânda uygun fiyatlı güzel yemeklerin olması çok hoşumuza gitti. Bundan sonra hep gelmeyi düşünüyoruz. Öğrenci olduğumuz için bütçemize çok uygun. Diğer yerlerde iki kahve parasına, burada dört kişi doyduk” dedi.