Konak’ta can dostların yeni yuva mutluluğu

BirGün EGE

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi, sokakta yaşayan can dostların bakım ve tedavisini eksiksiz gerçekleştirmeye devam ediyor. Merkezde bulunan ve yeni gelenlerle birlikte çok sayıda kedi ve köpeğin bakım ile tedavileri, uzman veteriner hekimlerin güvenli ellerinde gerçekleşiyor. Merkezde son bir ayda 301 kısırlaştırma yapılırken, 409 kuduz aşısı ve 622 kedi ve köpeğe paraziter tedavi uygulandı.

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi, rutin bakımların yanı sıra sahiplendirme mutluluğu da yaşattı. Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi’nde bakım ve tedavisi tamamlanan 19 kedi ve 39 köpek, duyarlı vatandaşların kucak açmasıyla ömürlük yuvalarına kavuştu. Çok sevilecekleri ve neşe katacakları yuvalarına uğurlanan can dostlar, hem yeni ailelerine hem de belediyenin Veteriner işleri Müdürlüğü personeline duygusal anlar yaşattı. Can dostları sahiplenmek, onlara ömürlük bir yuva vermek isteyenler için Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00 - 16.00 arası Halkapınar, 1201 Sokak No: 6’daki adresinde ziyarete açılıyor. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün (0232) 459 24 10 numaralı telefonundan da detaylı bilgi alınabiliyor.

Merkezde tedavisi tamamlanan 4 aylık bir köpeği sahiplenerek sıcak yuvaya kavuşmasını sağlayan Heves Yavuz, “Köpek sahiplenmeyi uzun zamandır düşünüyorduk. Biraz zor zamanlardayız; kalbimiz çok kırık sokak hayvanlarıyla alakalı. Bu çocuğu görünce onun ailesi olmak istedik. Adını ‘Şans’ koyduk, bize şans getirsin. Kendi de şanslı olsun. Çok hızlı bir şekilde aşıları yapıldı, zaten gayet güzel bakılmış. Hemen evrak işlerini hallettik, uzun süren zor bir süreç yok sahiplenmeyle alakalı. Her şey gayet basit” sözleriyle herkesi sahiplenmeye davet etti. Bakım ve tedavisi tamamlanan can dostlara sevgi dolu bir yuva sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak Belediyesi olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Onların huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Öldüren değil, yaşatan taraftayız. İmkânı olan tüm komşularımı can dostlara yuva olmaya davet ediyorum. ‘Satın alma, Sahiplen!’ mottosuyla onlara yuva bulmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.