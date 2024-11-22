Konak’ta dirençli kent vurgusu

BirGün EGE

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab)’nin düzenlediği “İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öğrenme ve Ağ Oluşturma Aracı Olarak Türkiye-Litvanya İşbirliği Projesi” forumuna katıldı.

Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis’in katılımıyla Tarihi Asansör Ceneviz Salonu’ndaki forumda konuşan Başkan Mutlu, iklim krizi ile mücadele konusunda deneyim paylaşımını önemli bulduklarını belirterek Konak Belediyesi’nin bu alanda yürüttüğü çalışmalardan örnekler verdi.

Başkan Mutlu, “İklim krizi ile ilgili iyi uygulama örneklerini ve deneyim paylaşımlarını kıymetli buluyoruz. Bu sorunlara karşı kenti dirençli hale getirmek hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Konak Belediyesi olarak bizim en önemli gündem maddelerimizden” dedi.