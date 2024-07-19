Konak’ta evden eve dayanışma: İkinci el eşya hattı

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin evden eve dayanışma halkasıyla Konaklılar arasındaki dayanışma bağı güçleniyor. Kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için kurulan İkinci El Eşya Hattı ile yüzler gülüyor. Ev eşyasını değiştiren ya da yenileyen Konaklıların, kullanılabilir durumda olan koltuk, masa, sandalye, yatak, halı, elektronik ev aletleri, televizyon, beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ev eşyaları, Konak Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yangın, sel veya diğer ekonomik sebeplerden doğan ev eşyası ihtiyaçları Konaklı komşuların dayanışmasıyla karşılanıyor, Konaklılar zor günleri birlikte aşıyor, yaralar da birlikte sarılıyor. Ev eşyası bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar İkinci El Eşya Hattı’na (0232) 433 36 29 numaradan ulaşarak ihtiyaç fazlası kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını bağışlayabiliyor.

DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

Mutluluğun paylaştıkça arttığına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “İhtiyaç fazlası ve kullanılmayan beyaz eşyalarınızı, mobilyalarınızı evinizden alıyor, ihtiyacı olan komşularımızın evlerine ulaştırıyoruz. Kullanmadığınız ev eşyalarınızı çokça rastladığım şekilde kaldırımlara bırakırken belediyemizin bu hizmetini hatırlamanızı, eşyalarınızın ihtiyaç sahibi bir ailenin hayatına dokunabileceğini göz ardı etmemenizi rica ediyorum” sözleriyle tüm Konaklıları Evden Eve Dayanışma Ağı’na davet etti.