Konak’ta Giysi Market kış sezonu için hazır

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin dayanışmayı yaşatan merkezleri arasında öne çıkan uygulamalarından Giysi Market’in rafları, kış sezonu ürünleriyle doldu. Giysi Market’e başvurular, 0232 484 53 00 (Dahili 2975) numaralı hat üzerinden yapılabiliyor.

Her yaştan ihtiyaç sahibi Konaklının Giysi Market’ten faydalanabileceğini dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Adil Kent, Eşit Yurttaş” söylemini yineleyerek, “Konak’ta dayanışmamızı sürdürüyoruz. Giysi Marketimizle, her yaştan ihtiyaç sahibi komşumuza yepyeni ve temiz kışlık giysi desteği sağlıyoruz. Konak’ta hayatın her anında komşularımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.