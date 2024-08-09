Konak’ta ikinci ‘Mutluluk’ şubesi

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin emekli dostu hizmeti Mutluluk Kahvesi yeni şubelerle çoğalıyor. Geçen günlerde birinci şubesi Kemeraltı Çarşısı’nın uğrak tarihi mekânlarından Abacıoğlu Han’da hizmete başlayan Mutluluk Kahvesi’nin ikinci şubesi Güneşli Mahallesi’nde Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisleri Bahçesi bahçesinde açıldı.

Konaklıların yeni buluşma noktası olan Mutluluk Kahvesi’nin ikinci şube açılışında konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekonomik sebeplerle insanların sosyal hayattan koparılarak evlerine mahkûm edildiği bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

Mutluluk Kahvesi şubelerinin başta emekliler olmak üzere tüm Konaklılara nefes aldıracak ekonomik bir alternatif olduğunu belirten Mutlu şöyle konuştu:

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında başta emeklilerimiz olmak üzere gitgide sokaktan, sosyal hayattan kopan, koparılan, evine mahkûm edilenler için, Konaklılar, İzmirliler için nefes alma mekânları açmayı taahhüt etmiştik. Ne mutlu ki bugün ikincisini hayata geçirdik ve açıyoruz. Son derece uygun fiyatlarıyla herkesin sosyalleşebileceği, istediği kadar oturabileceği, gerekirse tüm gününü geçirebileceği ve bir süre sonra çeşitli etkinliklerle desteklenecek olan, küçük atölyelerle, tiyatro çalışmalarıyla, müzik dinletileriyle de zenginleşecek olan kafemiz, başta Güneşli Mahallesi olmak üzere bütün Konaklılara, bütün komşularımıza hayırlı olsun. Bundan sonra üçüncü, dördüncü, beşincisini de birlikte açmak üzere diyoruz.”

Açılış konuşmasının ardından kurdelesi hep birlikte kesilerek hizmete açılan Mutluluk Kahvesi sabah 07.30 ve akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Abacıoğlu Han’daki birinci şube ile aynı fiyat tarifesine ve menüye sahip olan ikinci şube de ekonomik fiyatları ve güler yüzlü personeliyle misafirlerini karşılayacak. Çayın 5 lira, kahvenin 15 liraya içilebildiği, her yaştan Konaklıya uygun fiyata kaliteli hizmet veren kafenin önünde bir çocuk oyun parkı ve spor aletleri de yer alıyor.