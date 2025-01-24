Konak’ta kadın CNC operatörleri geliyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı işbirliğinde, ‘Hem İşte Hem Eğitimde Programı’ kapsamında düzenlenen ücretsiz CNC Operatörlüğü mesleki eğitim kursu başvuruları tamamlandı. Konak’ta ikamet eden 18-30 yaş aralığındaki 14 kadın, eğitim almaya hak kazandı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 14 Konaklı kadının çok önemli bir işi başardıklarının altını çizdi. Kadının istihdamın her alanında yer alabileceğini göstereceklerini belirten Başkan Mutlu, “Göreve gelirken, kadının sesinin daha gür çıktığı, daha güçlü olduğu bir kent hedefledik. Bu hedefimize emin adımlarla yürüyoruz” dedi.