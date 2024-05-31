Konak’ta kadına şiddete geçit yok

BirGün EGE

Medyada şiddet dilini dönüştürmek, şiddete karşı toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü ‘Nar 2-Şiddete Karşı İletişim Projesi’ kapsamında Konaklı muhtarlara eğitim verildi. Belediyenin Beştepeler Sosyal Tesisi’nde düzenlenen eğitime ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi katıldı. Başkan Mutlu, “Konak’ta yeni dönemde kadının sesinin daha güçlü çıktığı, çocukların ve diğer her türlü istismara uğrayanların yanında olan, onları koruyan bir dönemi yaşamak istiyoruz” dedi.

İGC Başkanı Dilek Gappi de muhtarların şiddete karşı gerçekleştirdikleri çalışmaların önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, her birinin şiddete karşı birer Nar elçisi olduğunu dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmetler Yöneticisi Dilek Yücel Aksoy da, kadınlara, çocuklara dokunan ilk elinin muhtarlar olduğunu belirterek, muhtarları şiddet türleri hakkında bilgilendirdi.

Eğitimlerin ardından esnafı ziyaret eden Başkan Mutlu ve İGC Başkanı Gappi, esnafın vitrinlerine ‘Mahallemizi şiddete kapattık’ etiketlerini yapıştırarak, sokakta bilgilendirme çalışmaları yaptı.