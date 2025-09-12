Konak’ta kadınlar üretiyor, güçleniyor

BirGün EGE

Konaklı kadınlar güçlenmeye devam ediyor. Kadınlar için açılan Basit Nakış Temel İğne Teknikleri kursu da büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası işbirliğiyle, Toros Sosyal Tesislerinde başlatılan kursa kayıtlar kısa süre içinde tamamen doldu ve kadınlar son hızla üretime başladı.

Ev tekstiline yönelik pek çok ürünün yapımının öğretildiği kursta, Amerikan servisi, masa örtüsü, sehpa ve konsol örtüleri, pike ve nevresim takımı yapımı, peçete dikimi ile nakış işleme tekniklerini öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sağladı. Kursa bebeğiyle gelen, ders kitaplarının parasını çıkarmak için başlayan, emekliliğini üretken bir şekilde değerlendiren onlarca kadına hem sosyalleşme hem üretme hem de bütçelerine katkı sağlama fırsatı sağlayan kurs, kadın dayanışmasına da örnek oldu.

Kurs katılımcılarından Hüsniye Tamercan, emekliliğini evde oturarak değil üretmeye devam ederek geçirmek istediğini; bu fırsatı Konak Belediyesi’nin Toros Sosyal Tesislerinde bulduğunu dile getirdi. Kirada oturan ve emekli maaşının yetmediğini ifade eden Tamercan, kursta yaptığı üretimin bütçesine de katkı sağladığını vurgulayarak, “Emekli olup evde oturarak hayatımı bitirmedim, sürekli kurslardayım. Çok memnunum. Para da kazanıyorum. Çantalar, mevlit örtüleri yapıyorum, satıyorum. Evim kira ve emekli maaşım yetmiyor” dedi. Ev hanımı olan Cansel Kıldiş de kurstan öğrendikleriyle yaptığı ürünleri satıp bu parayla kendine dikiş makinesini aldığını söyledi. Artık üretime evde de devam eden Kıldiş, “Hiç bilmediğim halde burada dikiş dikmeyi öğrendim. Nakışa başladım. Biraz para kazanınca kendi dikiş makinemi aldım. Artık evde de dikiş yapıyorum. Kızlarımın dikişlerini yapıyorum, dışarıya iş yapıyorum. Ailemin bütçesine katkı sağlıyorum” diye konuştu.

KADININ GÜCÜ

Hem üniversite öğrenimine devam eden hem de dört aylık bebeğini büyüten Feyza Mert ise kursun en genç ve azimli katılımcısı oldu. Kursa bebeğiyle gelen Mert, aile bütçesine de katkı sağladığını belirtti ve kadınların aslında çok güçlü olduğuna dikkat çekti. Evliliği, anneliği ve okulu bir arada yürüttüğünü dile getiren Mert, “Büyükşehir Belediyemize de Konak Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Burada ürettiğimiz şeyleri satabiliyoruz” ifadelerini kullandı.