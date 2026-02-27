Konak’ta kampanya: Eşya dayanışması

BirGün EGE

Konak Belediyesi, ‘ikinci el eşya’ dağıtımları ile yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Yurttaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan beyaz eşya ve mobilyaları adreslerinden alarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıran ücretsiz hizmet kapsamında, bugüne kadar 457 haneye ikinci el eşya yardımı yapıldı.

Ekonomik sebeplerle zorlaşan yaşam şartları karşısında toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ta kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. Tüm komşularımızı bu iyilik hareketine katılmaya, ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaşarak bir ailenin hayatına dokunmaya davet ediyorum” dedi.

Konak Belediyesi’nin dayanışma ağına eşya bağışında bulunarak destek olan Turhan Cabi, “Hem Konak Belediyesi’nin sürdürdüğü bu dayanışma ağına katkı sunmak hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için başvuru yaptım. Onlar da bizi hiç bekletmeden gelip eşyalarımızı evimizden aldılar. Bu dayanışma köprüsüyle büyüyoruz” ifadelerini kullandı. İkinci eli yardım eline dönüştüren ücretsiz hizmetten faydalanan bir vatandaş ise duygularını şu sözlerle aktardı: “4 kızımla beraber tek başıma hayat mücadelesi veriyorum. Eşya ihtiyacım için belediyeye başvurdum, hemen getirdiler.”