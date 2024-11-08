Konak’ta kış ayları için dayanışma

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Giysi Market, yılın her günü yüzlerce ihtiyaç sahibi yurttaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kış sezonuna uygun giysi hazırlıklarının tamamlandığı Giysi Market’ten yeni doğan bebekler de dâhil olmak üzere her yaştan ihtiyaç sahibi vatandaş ücretsiz olarak faydalanıyor.

İhtiyaç sahibi Konaklılar, Giysi Market’te yeni doğan bebek ihtiyaçlarından ayakkabıya, monttan aksesuara kadar tüm ürünlere ücretsiz erişebiliyor. Yurttaşlar, tüm ürünlere etiketli ve ambalajlı şekilde ulaşıyor. Giysi Market’ten her ay yaklaşık 250 Konaklı yurttaş faydalanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler Selçuk Mahallesi 648 Sokak’taki Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kimlikleriyle başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal incelemesi tamamlanan vatandaşlar aynı binada hizmet veren Giysi Market’e gelerek ihtiyacı olan kıyafetleri ücretsiz alabiliyor. Giysi Market’e kullanılmamış, etiketli ve ambalajlı giysi bağışında bulunmak isteyenler detaylı bilgi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 0232 425 04 34 numaralı telefondan ulaşabilir.