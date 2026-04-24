Konak’ta kültür turizmi ve geleceği masaya yatırıldı

BirGün/EGE

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Turizm Haftası dolayısıyla Konak Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfı (KONSEV) tarafından düzenlenen “Konak’ta Kültür Turizmi ve Geleceği” başlıklı panele katıldı.

Yakın zamanda yönetim yapısı yenilenen KONSEV’in tekrar faaliyete geçmesini çok önemsediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “KONSEV’de yaşanan yenilenmenin ardından bugün ilk toplantıda bir aradayız ve çok heyecanlıyız. Bugünkü paneli konu olarak çok önemsiyoruz. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Konak’ta belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Çünkü Konak, çok kadim bir ilçe. Bu kadar zenginliği bir arada barındıran çok az yer var Türkiye’de ve bunlardan biri Konak. Bu güzelliklerin herkesin desteğiyle toplumla buluşması gerekiyor. Aramızda çok kıymetli çalışmaları yürüten dostlarımız var” dedi.

Göreve gelir gelmez kültürel miras alanında çalışmalar yürütmek için Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünü kurduklarını hatırlatan Başkan Mutlu, “Müdürlüğümüz çok güzel çalışmalar yapıyor. İlk etkinliklerimizden biri tekrar Konak’taki kültür gezilerimizi başlatmak oldu. Basmane-Kadifekale, Alsancak ve Kemeraltı rotalarını kapsayan gezilerimizi duyurulara çıktığımız an kontenjan doluyor. Her hafta yüzlerce kişiyi Konak’ın değerleriyle, Konak’ın zenginlikleriyle buluşturuyoruz. Tarihi ayağa kaldırmak için restorasyon alanında da önemli projelere imza attık. Uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılan Basmane’deki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı’nı restore ederek çağdaş bir sanat mekânına dönüştürdük. Sırada Kemeraltı’ndaki Hamdi Dalan Sabun Fabrikası var. Çok yakında ihalesi yapılacak ve müze olarak hayata geçecek. Ayrıca, Koruma Kurulu’ndan onay alan Altınpark ve çevresini kapsayan Arkeopark projemizle, kentin binlerce yıllık tarihi katmanlarını titizlikle koruyarak, bu zengin mirası gelecek nesillere aktaracağız. İnanıyorum ki bugün dinleyeceğimiz kıymetli görüşler ışığında Konak hak ettiği yeri ve ilgiyi bulacak” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından “Konak’ta Kültür Turizmi ve Geleceği” başlıklı panele geçildi. Moderatörlüğü İtalya Kuşadası Fahri Konsolosu Murat Saraç’ın yaptığı panelde, Konak’ın sahip olduğu kültürel mirasın sürdürülebilir turizmle nasıl daha güçlü bir değere dönüşebileceği masaya yatırıldı.

Konuşmacılar arasında yer alan Emekli İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erge, kültür ve turizmin bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak tarih gezilerinin kentlilik bilinci oluşturmak adına önemine dikkat çekti.

Tematik turizm kanallarının Ege Bölgesi’nin kurtuluşu olduğunu vurgulayan Türkiye Skal Başkanı Emre Gezgin de, İzmir’in beş sene içerisinde dünya çapında bir değer olabileceğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık ise belediye bünyesinde kültür turizminin bugünü ve geleceğine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Panel soru cevap kısmının ardından sona erdi.