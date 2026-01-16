Konak’ta Nâzım Hikmet için unutulmaz anma

Konak Belediyesi’nin, Nâzım Hikmet’in 124’üncü doğum yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği Ustaya Saygı etkinliğinde Mavi Gözlü Dev, şiirleriyle anıldı.

Türk edebiyatının büyük ustasının eserlerinin hem şiir hem besteleriyle dile geldiği Ustaya Saygı adlı etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile bürokratlar, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Güzelyalı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki anmada Şair Özgür Zeybek, Nâzım’ın hayatından kesitleri hikâyeleştirirken Tiyatro Sanatçısı Meftun Yetiş ve tiyatro öğrencisi Eda Akyıldız şiirlerini okudu.

Uğur Sayınbatur piyano başında Nâzım’ın bestelenmiş şiirlerini seslendirdi; gecenin solisti ise Deniz Aygün Aral’dı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Türkçenin en büyük şairlerinden Nâzım’ın dizeleriyle; barışa, insanlığa, vatana olan sevgisiyle, özlemiyle, tutkusuyla buluştuk. Nâzım iyi ki bu dünyadan ama iyi ki ülkemizden geçti. İyi ki Türkçe’nin dizelere bu kadar güzel dökülmesine aracı oldu” dedi.